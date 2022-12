Home > Video > Jolanda Renga e il toccante monologo contro gli hater Jolanda Renga e il toccante monologo contro gli hater

Jolanda, la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga, si sfoga in un video TikTok riguardo ai commenti che riceve da alcuni utenti: "Il mio sogno per fortuna non è essere bella e neanche essere la sosia dei miei genitori. In realtà il mio desiderio nella vita è di fare cose importanti, che contano, e tentare di migliorare un po’ il mondo. Io tengo molto di più alla mia anima che alla mia faccia, al mio aspetto, perché questo non resterà per sempre."