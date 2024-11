Il messaggio di un ex campione

Jonathan Lucroy, ex ricevitore della MLB, ha utilizzato i suoi canali social per lanciare un appello al voto, sottolineando l’importanza di questo diritto fondamentale. In una serie di tweet, Lucroy ha espresso il suo amore per la famiglia e per i valori patriottici, invitando i suoi follower a riflettere attentamente prima di prendere decisioni emotive. “Per favore, andate a votare oggi”, ha esortato, evidenziando come il voto rappresenti un’opportunità per esprimere le proprie convinzioni.

Valori familiari e patriottismo

Lucroy ha chiarito che il suo voto è guidato da valori familiari e patriottici. “Amo mia moglie, i miei figli, il mio Dio e la mia famiglia”, ha dichiarato, rifiutando qualsiasi ideologia che possa compromettere la crescita dei suoi figli come adulti produttivi e meritevoli. La sua posizione è chiara: qualsiasi tentativo di cambiare radicalmente i valori americani sarà respinto con fermezza. Questo messaggio di patriottismo è particolarmente rilevante in un clima politico sempre più polarizzato.

Rifiuto di compromessi

Un episodio significativo della carriera di Lucroy è emerso quando gli è stato chiesto di inginocchiarsi durante l’inno nazionale. “Ho detto di no. Mai e poi mai lo avrei fatto”, ha affermato, sottolineando che inginocchiarsi non rappresenta la soluzione ai problemi, ma piuttosto ha creato divisioni. Lucroy ha espresso il suo rispetto per il paese e per i veterani che hanno combattuto per la libertà, affermando che sarebbe stato profondamente deluso se avesse disonorato il paese che gli ha dato l’opportunità di giocare a baseball.

Un appello alla consapevolezza

Oltre al suo messaggio patriottico, Lucroy ha anche parlato delle sue esperienze durante la pandemia di COVID-19, quando gli è stato richiesto di vaccinarsi per vedere la sua famiglia. Queste esperienze lo hanno spinto a informarsi di più sulle questioni culturali attuali. “Questi due episodi mi hanno portato a immergermi con passione per capire cosa stiamo affrontando culturalmente”, ha detto, esortando nuovamente le persone a votare. Con una carriera che include dodici stagioni nella MLB, Lucroy ha dimostrato di avere una voce forte e chiara, utilizzandola per incoraggiare gli altri a partecipare attivamente alla democrazia.