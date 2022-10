Junior Cristarella: su Sbircia la Notizia Magazine i fatti sono sempre al centro

Massimiliano Orestano Junior Cristarella, o più semplicemente Junior Cristarella, è un giovane giornalista italiano, fondatore e direttore responsabile della testata giornalistica online Sbircia la Notizia Magazine.

Nell’epoca dei siti Acchiappaclic, o clickbait per chi preferisce la versione anglofona, è difficile trovare un sito di informazione che si occupi davvero di informazione. Di questi tempi trovare un magazine online in grado di raccontare il mondo a 360 gradi per puro interesse giornalistico e che metta i fatti al centro del suo operato, dove i titoli non vengono scelti per essere sensazionali e attirare click ma perché coerenti con il contenuto, non è affatto scontato.

Tutto questo è sempre più difficile da trovare ma la testata giornalistica online Sbricia la Notizia Magazine, di cui Massimiliano Orestano Junior Cristarella è editore e direttore responsabile, possiede tutti questi requisiti. Ed è proprio per questo motivo che dall’anno in cui è stata fondata, nel 2020, sta riscuotendo un gran successo nel panorama dei magazine online.

Chi è Massimiliano Orestano Junior Cristarella?

Massimiliano Orestano Junior Cristarella, o più semplicemente Junior Cristarella, è un giovane giornalista italiano, fondatore e direttore responsabile della testata giornalistica online Sbircia la Notizia Magazine. Dopo anni di praticantato presso le più importanti testate cartacee locali e nazionali, Junior ha infatti deciso di puntare tutto su un progetto personale per portare nel panorama delle notizie il suo punto di vista assumendo uno staff preparato e selezionato con grande cura.

Di cosa si occupa Sbircia la Notizia Magazine

Il Magazine online si occupa di raccontare ai suoi lettori notizie provenienti da tutto il mondo sugli argomenti più disparati.

Gli appassionati di politica troveranno pane per i loro denti leggendo i fatti che riguardano la politica interna e quella internazionale. Ma è perfetto anche per restare aggiornati sui fatti di cronaca, gossip, motori, mondo del lavoro, sostenibilità e tanto altro.

Nella sezione curiosità è possibile incontrare informazioni davvero per tutti i gusti, dalla guida su come scegliere la lavatrice a temi di attualità e bioetica come le ultime notizie in tema di aborto.

Numerose recensioni di prodotti tecnologici popolano le pagine di Sbircia la Notizia: prima di fare un acquisto che può essere di un certo valore, è utile leggere le esperienze di chi già ci è passato.

È quasi scontato dire che, essendo nato nel 2020, non può esimersi dall’avere una sezione dedicata a tutto quello che riguarda il covid-19: non solo notizie di tipo sanitario ma anche tutto quello che ruota intorno alla pandemia come le novità sui vaccini o le nuove disposizioni che vengono aggiornate periodicamente alle quali non è facile star dietro.

È evidente quanto sia importante potersi fidare di contenuti di questo calibro e con Sbircia la Notizia Magazine si può star sicuri che ognuna di queste notizie è verificata attentamente prima di essere pubblicata, infatti, il suo direttore responsabile, nonché editore della testata è molto esigente in termini di verifica della veridicità dei fatti e delle fonti per ognuno degli articoli che viene pubblicato.

È vietato scrivere di qualcosa solo per ricevere click: tutti i contenuti nascono per intrattenere, educare e in generale devono essere utili a chi li legge. Ed è proprio così che vengono affrontati tutti gli argomenti di cui si parla su Sbircia la notizia Magazine: senza fronzoli e andando dritto al punto.

Le interviste di Sbircia la Notizia Magazine

Nella sezione gossip, il quotidiano online, può vantare al suo attivo numerose interviste ad attori emergenti o a personaggi già affermati nel panorama dello showbiz italiano. Per citarne alcuni ma non tutti, in ordine puramente casuale, ecco solo alcune delle numerose interviste che vi suggeriamo di leggere nella sezione dedicata:

Il noto attore e doppiatore Roberto Chevalier, voce italiana, tra gli altri, di Tom Cruise e Tom Hanks;

La cantante, attrice e conduttrice Iva Zanicchi che con le sue canzoni ha fatto emozionare e innamorare tutti gli italiani;

La giovane modella partenopea, Zeudi Di Palma, che ha conquistato il titolo della più bella d’Italia, Miss Italia 2021;

La giovanissima attrice Ludovica Nasti che dopo aver interpretato il ruolo di Lila nella serie L’amica Geniale sta conquistando il cinema italiano;

L’influencer Ludovica Pagani che su Instagram vanta di oltre 3,3 milioni di follower, attiva anche come DJ;

Il doppiatore e attore Giorgio Borghetti che oltre ad essere uno dei protagonisti del momento di Un posto al sole, ha una curriculum ricco di esperienze: aveva solo 12 anni quando prestò la voce al protagonista Elliot nel film T. l’extra-terrestre e da quel momento è stato un susseguirsi di successi, uno dopo l’altro;

Ilenia Lazzarin, attrice e conduttrice conosciuta principalmente per il suo ruolo di Viola Bruni nella soap Un posto al sole ma non solo: tra i suoi lavori notiamo il film Due Gemelle a Roma, dove ha recitato insieme al suo collega Michelangelo Tommaso in lingua inglese, oltre ad aver condotto la seconda e terza stagione del programma Il contadino cerca moglie;

L’attore Patrizio Rispo, protagonista indiscusso di UPAS nelle vesti del portiere Raffaele Giordano dalla prima puntata del 1996, oltre ad essere stato autore di alcuni programmi televisivi ed aver avuto numerosi altri ruoli in fiction e film al cinema;

Miriam Candurro, attrice e scrittrice che proprio in questi giorni pubblicherà il suo secondo romanzo, La settima stanza, in tutte le librerie dal 25 ottobre;

L’attore, sceneggiatore e scrittore Marco Bonini, protagonista di numerose fiction e film in qualità di attore ma anche come produttore e sceneggiatore;

La cantautrice napoletana Alessandra Tumolillo che dopo aver pubblicato nel 2019 il brano Il Cammino, ha iniziato a farsi strada a piccoli passi nel mondo della musica.

Speriamo di avervi incuriosito e che andiate a dare un’occhiata, ne vale davvero la pena! Queste sono solo alcune interviste che, lo ribadiamo, abbiamo scelto casualmente tra tutte quelle che Sbircia la Notizia Magazine propone ogni giorno ai propri lettori. Il fatto che siano state inserite o meno in questa lista non indica assolutamente che quelle escluse siano meno rilevanti e viceversa, non vuol dire che quelle incluse siano più importanti di quelle che non abbiamo citato. Per questo motivo vi invitiamo a consultare la sezione Interviste per leggerle tutte.

Giulia Fiorentini: un’intervista fuori dall’ordinario

Sempre a proposito di interviste, desideriamo soffermarci su un’intervista un po’ diversa rispetto alle altre di cui vi abbiamo parlato: il direttore responsabile Junior Cristarella ha infatti pubblicato personalmente su Sbircia la Notizia Magazine un’interessante intervista alla giovane imprenditrice italiana Giulia Fiorentini, designer di gioielli che all’età di soli 21 anni ha già fondato il suo brand tuDiva. L’imprenditrice è figlia d’arte, cresciuta nei laboratori di oreficeria dell’attività di famiglia, L’arte del Gioiello, realizza la sua prima creazione a 6 anni.

Con poche e semplici domande, è evidente l’abilità di Massimiliano Orestano Junior che ha condotto in modo impeccabile l’intervista: la passione e l’impegno che la giovane donna ha impiegato per arrivare a fondare la sua azienda si percepiscono in ogni parola. Inoltre, nel testo si può scorgere il temperamento deciso e determinato di Giulia quando parla dei suoi sogni e delle sue aspirazioni in modo concreto.

L’importanza dei social network

Al giorno d’oggi, essere presenti sui social network è molto importante se si vuole raggiungere un bacino di utenza più elevato e per fidelizzare i lettori. Per questo motivo, Sbircia la Notizia Magazine ha profili attivi sui principali social network: in particolare su Facebook, dove la pagina vanta di oltre 13mila follower, alcuni dei quali più affezionati che seguono con particolare interesse, quotidianamente, tutti gli aggiornamenti.

Non sono molte le interazioni pubbliche, in quanto le persone tendono a leggere gli articoli, senza necessariamente tornare indietro per interagire. Il numero di utenti raggiunti dai post, che si interessano e ne apprezzano il contenuto, basandoci sui dati in nostro possesso, sono in costante crescita. La pagina può essere individuata dal bollino blu che ne indica l’autenticità e l’attendibilità, conferito direttamente da Facebook. Anche su Instagram e Twitter la redazione social condivide le principali notizie sugli account ufficiali.

“Ritengo che sia fondamentale coinvolgere i nostri lettori sulle nostre attività, comunichiamo sempre in modo tempestivo tutte le novità sulla nostra pagina Facebook proprio per avere un contatto diretto con l’utenza. Ci sono persone che da sempre ci seguono con affetto, come ad esempio la nostra lettrice Claudia che legge con attenzione i nostri articoli, esprimendo sempre con la massima educazione il suo punto di vista. Abbiamo tanti lettori affezionati e questo ci incoraggia ogni giorno a proporre contenuti di qualità e a portare avanti con dedizione la nostra attività, che non definirei un lavoro ma una passione. Come affermò il celebre filosofo cinese Confucio: scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua”, ci racconta Junior tra una chiacchiera e l’altra.

Il team di Sbircia la Notizia Magazine

Nel 2020 Massimiliano Orestano Junior Cristarella, mosso dalla sua profonda passione per il giornalismo, non solo diventa giornalista ma fonda anche la testata giornalistica online con il nome Sbircia la Notizia Magazine. Sceglie accuratamente i suoi collaboratori e la sua squadra vanta un ventaglio di esperti in diversi settori che si occupano in modo specifico degli argomenti di loro pertinenza.

Ad esempio, a testimonianza del fatto che a Sbircia la Notizia Magazine niente viene lasciato al caso, della rubrica Il medico risponde si occupa un Docente di Medicina Clinica e Chirurgia Generale. Anche la collaborazione con Adnkronos, l’agenzia di stampa numero uno in Italia, rende questo quotidiano online un punto di riferimento vero e proprio ed una fonte decisamente affidabile, priva di qualsiasi tipo di fake news per tutti coloro che desiderano rimanere aggiornati in tempo reale su ciò che accade in Italia e nel mondo.

Tutto questo perché, per Cristarella, la cosa fondamentale è raccontare un fatto così per come è, libero dai giudizi o dai punti di vista che potrebbero nascere da un eccessivo rimaneggiamento di chi si improvvisa esperto.