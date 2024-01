Ki Group: Santanchè, 'avuto ruolo marginale e ora non più, nessun caso Santanchè'**

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "In relazione all’apertura della liquidazione giudiziale della società Ki Group s.r.l., ed alle conseguenti notizie apparse su talune testate giornalistiche in riferimento ad un asserito 'caso Santanchè', intendo precisare che in detta so...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "In relazione all’apertura della liquidazione giudiziale della società Ki Group s.r.l., ed alle conseguenti notizie apparse su talune testate giornalistiche in riferimento ad un asserito 'caso Santanchè', intendo precisare che in detta società ho avuto tempo addietro un ruolo del tutto marginale ed oggi non ne ho alcuno". E' quanto dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè.

"In particolare, attraverso la società che fa a me capo, Immobiliare Dani s.r.l., ho detenuto e detengo in KI Group, sin dalla data di costituzione di essa, soltanto una insignificante partecipazione (pari al 5%). -spiega il ministro-. Sono stata Presidente del Consiglio di Amministrazione, priva di deleghe, per pochi mesi (dal 30 aprile 2019 sino al 15 giugno 2020, data nella quale mi sono dimessa). Dal 14 settembre 2020 ho, poi, assunto il ruolo di Consigliere, ancora senza alcuna delega gestoria ed ancora per pochi mesi, sino al 10 maggio 2021, data in cui ho dismesso definitivamente ogni funzione", precisa Santanchè.

"Le notizie secondo cui Ki Group farebbe (od avrebbe fatto) 'capo a me' forniscono dunque una rappresentazione non vera dei fatti e paiono ispirate esclusivamente dalla volontà di screditare la mia immagine personale e la reputazione della carica che ho l’onore di ricoprire". conclude Santanchè.