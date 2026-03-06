Il Kindness Act propone di misurare la gentilezza come nuovo indicatore di benessere, con misure per scuola e lavoro e l'obiettivo di orientare le politiche pubbliche

Il progetto noto come Kindness Act è stato presentato in Senato e propone di riconoscere la gentilezza come elemento misurabile del benessere collettivo. L’iniziativa è promossa dal Movimento Italiano per la Gentilezza e sostenuta dal senatore Raoul Russo e dalla deputata Maria Carolina Varchi.

La proposta mira a inserire la gentilezza negli indicatori del Benessere Equo e Sostenibile (BES), che affiancano il PIL nelle valutazioni delle politiche pubbliche. Le tendenze emergenti mostrano come l’intento sia trasformare comportamenti relazionali e pratiche quotidiane in variabili osservabili. Il testo si articola in due documenti collegati, destinati rispettivamente al mondo della scuola e a quello del lavoro e della pubblica amministrazione, per guidare scelte organizzative e politiche.

Perché misurare la gentilezza?

Il progetto noto come Kindness Act propone di integrare la gentilezza tra gli indicatori del benessere collettivo. La proposta, presentata in Senato, sostiene che la rilevazione sistematica della qualità delle relazioni sociali possa influire su fiducia, cooperazione e produttività. Secondo la presidente del Movimento, Natalia Re, ciò che non è misurato tende a restare escluso dalle politiche pubbliche; inserire la gentilezza nei BES significherebbe attribuirle priorità nelle scelte governative. Le tendenze emergenti mostrano un ampliamento del concetto di sostenibilità, che oggi comprende ambiente, crescita economica e capitale sociale. Il dibattito parlamentare proseguirà sul metodo di misurazione e sulle aree di applicazione, in particolare scuola, lavoro e pubblica amministrazione, indicate come settori prioritari per interventi organizzativi e politici.

Gentilezza come infrastruttura sociale

A valle delle proposte legislative e delle indicazioni settoriali presentate, il concetto di gentilezza viene ridefinito come infrastruttura sociale. In questa prospettiva la gentilezza non è un gesto isolato, ma un elemento strutturale di norme, pratiche e spazi che facilitano il rispetto e la cooperazione tra cittadini.

Le tendenze emergenti mostrano che la trasformazione richiede interventi di progettazione organizzativa e regolamentazione mirata nei settori prioritari già indicati, quali scuola, lavoro e pubblica amministrazione. Il futuro arriva più veloce del previsto: l’implementazione passa dalla formazione delle figure chiave alla riorganizzazione dei processi istituzionali, con risultati misurabili sul benessere collettivo e sulla produttività organizzativa.

Come si può misurare un concetto così intangibile?

Per garantire continuità con le proposte istituzionali, la misurazione richiede passaggi operativi chiari. Secondo Cristina Freguja, direttrice del Dipartimento per le Statistiche Sociali e Demografiche dell’Istat, esperienze come il BES dimostrano che misurare il benessere è possibile ma comporta un percorso tecnico complesso. Le tendenze emergenti mostrano che servono definizioni operative, strumenti di rilevazione validati e campioni rappresentativi per trasformare un fenomeno socio-relazionale in variabile statistica. Occorre inoltre collegare indicatori quantitativi a misure qualitative, per cogliere contesti culturali e relazionali non catturabili con sole metriche numeriche. Il futuro arriva più veloce del previsto: la costruzione di indicatori robusti renderà la gentilezza utilizzabile nelle politiche pubbliche e misurabile nei bilanci di impatto sociale.

Strumenti e ambiti di applicazione

Il progetto prosegue prevedendo una pluralità di strumenti operativi. Le tendenze emergenti mostrano la necessità di integrare indicatori qualitativi e quantitativi nei sistemi statistici. Ciò include sondaggi sui rapporti di fiducia, indicatori di inclusione nei luoghi di lavoro, misurazioni dei comportamenti anti-bullismo nelle scuole e monitoraggio delle pratiche amministrative che favoriscono il rispetto. L’obiettivo è costruire metriche comparabili nel tempo e tra territori, rendendo le valutazioni utilizzabili nei bilanci di impatto sociale. Secondo i dati del MIT, metodologie miste aumentano l’affidabilità delle misure complesse.

Interventi specifici per scuola e lavoro

Nell’ambito educativo il disegno di legge propone di promuovere la gentilezza come metodo didattico e strumento di prevenzione del bullismo, anche nella dimensione digitale. Il testo collega il riconoscimento della gentilezza ai BES e introduce percorsi formativi, protocolli anti-bullismo e pratiche di cittadinanza attiva. Gentilezza è intesa come competenza relazionale misurabile tramite indicatori comportamentali e di clima scolastico. Nel settore del lavoro vengono suggerite misure per monitorare l’inclusione e per premiare pratiche organizzative che riducono esclusione e conflitto. Chi non si prepara oggi alle trasformazioni culturali rischia di non poter integrare queste metriche nei processi decisionali; il futuro arriva più veloce del previsto: sono già allo studio strumenti pilota per valutazioni periodiche e confronti territoriali.

Ambienti di lavoro più inclusivi

Le tendenze emergenti mostrano che le organizzazioni pubbliche e private intendono integrare misure concrete per prevenire molestie e discriminazioni. Il focus resta creare ambienti professionali dove collaborazione e rispetto siano indicatori di performance. Sono previste linee guida per le organizzazioni, percorsi formativi obbligatori e sistemi di monitoraggio per misurare la qualità delle relazioni interne. Gli strumenti pilota in corso includono survey periodiche e audit interni finalizzati a valutare l’impatto sul benessere organizzativo e sulla produttività.

Un confronto con le pratiche internazionali

Il Kindness Act si inserisce in un contesto globale che già adotta metriche alternative al mero PIL. Esempi citati a livello internazionale comprendono il modello del Bhutan per la Felicità Interna Lorda e il Multiculturalism Act in Canada, oltre a pratiche diffuse in Giappone, Australia e nei paesi scandinavi. Secondo i dati del MIT, tali approcci favoriscono coesione sociale e fiducia istituzionale quando sono accompagnati da indicatori rigorosi e trasparenti. Il futuro arriva più veloce del previsto: sono attesi confronti territoriali e valutazioni comparative su ampia scala nei prossimi cicli di monitoraggio.

Le tendenze emergenti mostrano un interesse crescente per strumenti che misurino la qualità delle relazioni sociali. Al Senato hanno partecipato associazioni e imprese che hanno fornito testimonianze sul valore economico e sociale della collaborazione, descrivendo casi in cui la cura delle relazioni ha migliorato il clima organizzativo e le performance.

Se il disegno di legge dovesse inserire con successo la gentilezza tra gli indicatori di benessere, l’Italia disporrebbe di uno strumento innovativo per integrare la qualità dei legami nelle strategie di sviluppo. Il futuro arriva più veloce del previsto: sono attesi confronti territoriali e valutazioni comparative su ampia scala nei prossimi cicli di monitoraggio, che determineranno l’impatto concreto sulle politiche pubbliche e sulle pratiche aziendali.