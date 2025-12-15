Kylian Mbappé Segna al Rientro e Porta al Successo il Real Madrid

Il calcio è uno sport capace di regalare emozioni forti. In questo caso, il ritorno di Kylian Mbappe ha segnato una svolta per il Real Madrid. La squadra, guidata da Xabi Alonso, ha ottenuto un’importante vittoria per 2-1 contro l’Alaves, un risultato che potrebbe stabilizzare la posizione dell’allenatore.

In un clima teso dopo una sconfitta in Champions League contro il Manchester City, i Blancos si sono presentati al Mendizorrotza Stadium con la necessità di ottenere i tre punti.

La partita ha visto Mbappe, tornato in campo dopo un infortunio al ginocchio, giocare un ruolo chiave nel successo della sua squadra.

Il rientro di Mbappe e l’apertura del punteggio

Mbappe, pur mostrando segni di disagio fisico all’inizio della partita, è riuscito a trovare il ritmo giusto. Il suo primo intervento decisivo è arrivato al 25° minuto, quando, ricevuta un’ottima assistenza da Jude Bellingham, ha scagliato un potente tiro che si è infilato nell’angolo in alto a destra della porta avversaria. Questo gol ha rappresentato la sua diciassettesima rete in campionato, un traguardo notevole che ha riacceso le speranze della squadra.

Una risposta pronta da parte dell’Alaves

Nonostante il vantaggio acquisito, il Real Madrid ha dovuto affrontare una reazione decisa da parte dell’Alaves. La squadra di Eduardo Coudet ha iniziato a premere, e dopo varie occasioni, è riuscita a pareggiare grazie a Carlos Vicente, il quale ha sfruttato un passaggio filtrante per battere il portiere Thibaut Courtois al 68° minuto. Questo momento ha riacceso la tensione all’interno della formazione madrilena, che sembrava aver perso il controllo della partita.

La reazione del Real Madrid e il gol della vittoria

Dopo aver subito il gol del pareggio, il Real Madrid ha capito che era necessario reagire. Con un’ottima azione corale, Vinicius Junior ha sfondato sulla sinistra e ha messo al centro un pallone preciso per Rodrygo, che ha realizzato il gol del 2-1 da distanza ravvicinata. Questo è stato un momento di grande liberazione per la squadra, che ha visto Rodrygo tornare al gol dopo un lungo digiuno di 32 partite senza segnare.

Un finale teso e la lotta per il titolo

Nei minuti finali, il Real Madrid ha cercato di gestire il vantaggio, ma ha dovuto affrontare un finale di partita intenso. Con Vinicius che ha chiesto un rigore e Bellingham che ha sfiorato il gol in pieno recupero, la squadra ha dimostrato la sua determinazione a chiudere i conti. La vittoria è stata fondamentale non solo per il morale della squadra, ma anche per il futuro di Xabi Alonso, il quale sa che ogni punto in più potrebbe essere decisivo per la sua permanenza sulla panchina.

La situazione nel campionato si sta complicando. Con il Barcellona in testa alla classifica, il Real Madrid ha ridotto il distacco a soli quattro punti, mantenendo vive le speranze di competere per il titolo. La prossima partita sarà cruciale per entrambe le squadre che cercano di mantenere il passo nelle prossime settimane.