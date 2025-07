L.elettorale: Faraone, 'Meloni vuole cambiarla per non perdere'

L.elettorale: Faraone, 'Meloni vuole cambiarla per non perdere'

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – “Altro che 30%, altro che governo per trent’anni. La debolezza di Giorgia Meloni è tutta nella sua insistenza a voler cambiare la legge elettorale”. Lo scrive sui social Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva.

“La ‘donna senza macchia e senza paura’ sta facendo pressing su Salvini e Tajani: ‘O accettate di cambiare la legge elettorale o perderemo’.

Altro che sicurezza. Meloni sa benissimo che con il Rosatellum, l’attuale sistema misto con collegi uninominali, un centrosinistra unito sarebbe molto competitivo. E sa anche che ha vinto le scorse elezioni solo grazie alle divisioni nella coalizione avversaria. Per questo oggi manovra dietro le quinte per cambiare le regole del gioco, pur dichiarando che sarà ‘il Parlamento’ a occuparsene, non il governo. Una formula di comodo, che nasconde un obiettivo politico preciso".

"Peccato che l’interesse della presidente del Consiglio non coincida con quello dei suoi alleati. Un sistema proporzionale con premio di maggioranza alla coalizione favorirebbe il partito del candidato premier – quindi Fratelli d’Italia – ma penalizzerebbe chi, come la Lega al Nord o Forza Italia al Sud, è radicato territorialmente e trae forza dai collegi uninominali. Insomma: l’ascesa di Giorgia Meloni passerebbe per la morte politica di Salvini e Tajani. Vedremo come andrà a finire. Nel frattempo, la nostra scelta politica di costruire una forza riformista a sostegno di un centrosinistra ampio comincia a dare i frutti sperati. Avanti”, conclude.