L.elettorale: Fontana, 'bene stabilità ma per scaramanzia eviterei di cambiarla'

Roma, 16 dic. (Adnkronos) - Sulla riforma della legge elettorale "la dico con una battuta" come "qualche tempo fa: per scaramanzia io lo eviterei, perché chi l'ha cambiata poi non mi sembra che gli sia andata particolarmente bene. Il fatto che ci sia una stabilità &...

Roma, 16 dic. (Adnkronos) – Sulla riforma della legge elettorale "la dico con una battuta" come "qualche tempo fa: per scaramanzia io lo eviterei, perché chi l'ha cambiata poi non mi sembra che gli sia andata particolarmente bene. Il fatto che ci sia una stabilità è importante a livello internazionale, a livello di garanzia sui mercati.

Quindi che ci sia una maggioranza chiara è auspicabile", ma "sulla riforma mantengo la mia scaramanzia". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando l'Associazione stampa parlamentare per gli auguri di fine anno.