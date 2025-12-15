La Banca Centrale russa richiede il risarcimento da Euroclear per 230 miliardi di dollari

La Banca Centrale russa ha avviato un'azione legale per recuperare asset congelati in Europa, in un contesto di sanzioni e tensioni internazionali.

La recente decisione della Banca Centrale russa di intentare una causa contro Euroclear ha sollevato un’ondata di discussioni e preoccupazioni nel panorama finanziario internazionale. Questa azione legale, che mira a ottenere un risarcimento di circa 18,2 trilioni di rubli, corrispondenti a 229 miliardi di dollari, si colloca in un contesto di crescente tensione tra Russia e Unione Europea.

Il contesto delle sanzioni europee

Dopo l’invasione dell’Ucraina, l’Unione Europea ha imposto una serie di sanzioni severe contro la Russia. Queste misure hanno portato al congelamento di un ammontare significativo di asset russi, che ora si stima ammonti a circa 185 miliardi di euro, detenuti da Euroclear. La congelazione di questi beni è stata decisa per garantire che la Russia non potesse accedere a risorse finanziarie per sostenere il suo conflitto contro l’Ucraina.

Le implicazioni della causa legale

La causa intentata dalla Banca Centrale è una risposta diretta alle recenti decisioni dell’Unione Europea di estendere il congelamento degli asset russi. Un portavoce della Corte Arbitrale di Mosca ha confermato che la richiesta legale è stata formalmente presentata e che ci si aspetta che il tribunale decida in merito nei prossimi mesi. La Banca Centrale ha dichiarato che questa azione è necessaria per tutelare gli interessi economici della Russia e per affrontare le conseguenze delle sanzioni.

Le reazioni politiche in Europa

Le reazioni alla causa legale sono state varie, con alcuni paesi dell’Unione Europea che esprimono preoccupazione per le possibili ripercussioni legali. La Commissione Europea ha proposto un prestito di riparazione per l’Ucraina, utilizzando gli asset congelati, ma alcuni stati membri, come il Belgio e l’Italia, hanno sollevato dubbi sulla legalità di tale approccio. Il premier belga ha avvertito che la mossa potrebbe esporre il paese a rischi legali significativi se la Russia decidesse di contestare la questione in tribunale.

Strategie di difesa dell’Unione Europea

Per far fronte a queste preoccupazioni, la Commissione ha delineato una strategia di difesa che prevede una protezione legale per le istituzioni coinvolte, come Euroclear. Tuttavia, nonostante questi sforzi, il dibattito all’interno dell’Unione Europea rimane acceso e complesso, con diversi paesi che si oppongono fermamente all’uso degli asset russi per finanziare l’assistenza all’Ucraina.

Il futuro delle relazioni russo-europee

Con l’aumento delle tensioni geopolitiche, le relazioni tra Russia e Unione Europea sembrano essere a un punto critico. La causa contro Euroclear non è solo una questione legale, ma rappresenta anche un simbolo delle fratture profonde tra le due parti. Mentre la Russia cerca di ripristinare l’accesso ai suoi beni congelati, l’Unione Europea è determinata a mantenere la pressione economica sulla Russia, nel tentativo di garantire un supporto a lungo termine per l’Ucraina.

In questo scenario, il summit dei leader europei che si terrà a breve si preannuncia come un momento cruciale per decidere il futuro delle sanzioni e delle politiche economiche nei confronti della Russia. La questione degli asset congelati e della loro eventuale utilizzazione sarà al centro del dibattito, con la possibilità che emergano nuove strategie per affrontare la crescente crisi.