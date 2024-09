La Camera ha dato il via libera al Ddl Sicurezza, che riguarda le detenute madri, mettendo fine all'obbligo di posticipare la pena.

La Camera ha dato il via libera al Ddl Sicurezza, che riguarda le detenute ma...

L'Assemblea della Camera ha approvato l'articolo 15 del ddl Sicurezza, rendendo facoltativa la rinuncia alla pena per le donne in gravidanza e le madri con figli minori di un anno, contrariamente alla precedente obbligatorietà. Tutte le proposte di modifica dell'opposizione sono state respinte, ma è stato approvato un emendamento che impone al governo di presentare ogni anno un resoconto sull'attuazione delle misure di protezione per queste donne. L'articolo è stato approvato con 163 voti a favore, 116 contrari e 2 astensioni e prevede che il governo presenti un rapporto annuale al Parlamento sulle misure cautelari e le pene non monetarie per le donne in gravidanza e le madri di bambini sotto i tre anni. La proposta ha suscitato numerose critiche dall'opposizione.

Durante il voto era presente in aula il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio. L’articolo è passato con 163 voti a favore, 116 voti contrari e 2 astensioni. La proposta di modifica – fortemente sostenuta dalla Lega e poi modificata da FI – prevede anche che “entro il 31 ottobre di ogni anno il governo presenti al Parlamento un rapporto sull’applicazione delle misure cautelari e sull’esecuzione delle pene non monetarie nei confronti delle donne in gravidanza e delle madre con bambini di meno di tre anni”.

L’annuale “relazione” già prevista è stata uno dei punti di critica più frequenti dall’opposizione, tra cui la responsabile del Pd per la Giustizia, Debora Serracchiani. Le osservazioni sono state numerose e molto critiche durante la discussione tra la minoranza parlamentare. Prima dell’approvazione, Riccardo Magi (+E) ha fatto un “appello stringente a Nordio a non violare almeno il divieto vigente di permettere l’accesso al carcere ai bambini molto piccoli. Gli Icam restano sempre istituzioni carcerarie. Ministro, fermatevi”. “Non era nemmeno così audace il fascismo, come potete giustificare ciò? È un affronto a chi tiene allo stato di diritto, un grave errore contro il quale continueremo a lottare”, ha accusato il democratico Federico Gianassi.