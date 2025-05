Un vertice cruciale per la stabilità regionale

Il recente incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha rappresentato un momento significativo per le relazioni tra Italia e Grecia. Durante il vertice intergovernativo, i due leader hanno affrontato temi cruciali come la guerra in Ucraina, la situazione in Medio Oriente e la gestione dei flussi migratori.

Meloni ha sottolineato l’importanza di una risposta chiara da parte della Russia riguardo alla richiesta di un cessate il fuoco, evidenziando il ruolo dell’Ucraina come promotore della pace.

La questione migratoria e la cooperazione europea

Un altro punto centrale del vertice è stato il tema dei flussi migratori. Mitsotakis ha espresso soddisfazione per la collaborazione con il governo italiano, definendo Meloni come il “partner giusto” per affrontare questa sfida. Entrambi i leader hanno concordato sulla necessità di combattere i traffici illeciti e di proteggere le frontiere esterne dell’Unione Europea. La cooperazione tra i due Paesi si estende anche al sostegno per l’adesione dei Balcani Occidentali all’Europa, un impegno che sarà ribadito nel prossimo vertice della Comunità politica europea a Tirana.

Interconnessioni energetiche e sviluppo economico

Un altro aspetto fondamentale discusso durante il vertice è stato quello delle interconnessioni energetiche. Meloni ha evidenziato l’importanza della posizione geografica di Italia e Grecia nel Mediterraneo, che offre opportunità strategiche per progetti come i cavi in fibra ottica Blue Med e Green Med. Inoltre, è stato annunciato un accordo da circa 2 miliardi di euro per valutare l’interconnessione elettrica tra i due Paesi, un passo cruciale per rafforzare la cooperazione economica. L’Italia, infatti, è il primo partner commerciale della Grecia, con numerose aziende italiane attive in settori chiave come l’energia e l’industria della difesa.

Collaborazione agricola e ricerca

Il vertice ha anche visto un focus sulla cooperazione agricola, con incontri tra i ministri competenti dei due Paesi. Sono stati discussi temi come il finanziamento della Politica agricola comune (Pac) e la gestione degli impatti climatici sull’agricoltura. Un accordo di collaborazione per lo sviluppo della ricerca in ambito fitosanitario è stato firmato dai direttori generali degli enti di ricerca agricola, segnando un ulteriore passo verso una cooperazione più stretta tra Italia e Grecia.