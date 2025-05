Un allarmante quadro sulla sicurezza femminile

Secondo il 1° Rapporto Univ-Censis “La sicurezza fuori casa”, presentato di recente, il 67,3% delle donne italiane prova paura quando si tratta di tornare a casa di sera o di notte. Questo dato rappresenta un campanello d’allarme per la società, evidenziando come la percezione di insicurezza stia crescendo in modo preoccupante.

Infatti, l’81,8% delle intervistate ha dichiarato che negli ultimi cinque anni girare per strada è diventato più pericoloso. Questi numeri non solo riflettono una realtà allarmante, ma pongono anche interrogativi su come migliorare la sicurezza pubblica e proteggere le donne.

Aumento dei reati contro le donne

Il rapporto mette in evidenza un incremento significativo di diversi reati, in particolare quelli che colpiscono le donne. Le violenze sessuali, ad esempio, hanno registrato un aumento del 34,9% negli ultimi cinque anni, con un totale di 6.587 casi nel 2024. Questo dato è particolarmente inquietante e sottolinea la necessità di interventi mirati per affrontare questa problematica. Inoltre, il 25,6% delle donne ha dichiarato di aver subito almeno una molestia sessuale, mentre il 23,1% ha vissuto esperienze di scippo o borseggio. Un altro dato preoccupante è che il 29,5% delle donne ha riferito di essere stata seguita da uno sconosciuto, un’esperienza che può generare un forte senso di vulnerabilità.

La necessità di un cambiamento culturale

Questi dati non possono essere ignorati e richiedono una riflessione profonda sulla cultura della sicurezza e sul modo in cui la società percepisce e affronta la violenza di genere. È fondamentale che le istituzioni e la comunità si uniscano per creare un ambiente più sicuro per le donne, promuovendo campagne di sensibilizzazione e programmi di prevenzione. Solo attraverso un cambiamento culturale e un impegno collettivo sarà possibile ridurre la paura e garantire che ogni donna possa sentirsi al sicuro nel tornare a casa, indipendentemente dall’ora.