La Dia ha arrestato 12 membri di un clan mafioso che commerciava stupefacenti in Puglia.

La Direzione Investigativa Antimafia ha attuato un ordine di arresto per 12 individui accusati di far parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga in varie province. L'organizzazione avrebbe distribuito oltre 20 kg di cocaina pura tra luglio 2020 e novembre 2021, con un valore stimato di 6,6 milioni di euro. Durante l'indagine, oltre 10 kg di droga e due dispositivi esplosivi sono stati sequestrati. Inoltre, sono stati confiscati 100 grammi di hashish e beni per un valore di circa 200.000 euro e si stima un fatturato dell'organizzazione di circa 3,5 milioni di euro. Ulteriori beni illecitamente acquisiti, stimati oltre i 600.000 euro, sono stati sequestrati. Infine, quindici ulteriori sospettati sono stati convocati per un interrogatorio preliminare presso il Tribunale di Bari.