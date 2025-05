Un numero allarmante di giornalisti in carcere

Secondo il recente Barometro di Reporter senza frontiere (Rsf), attualmente nel mondo sono 567 gli operatori dell’informazione detenuti, di cui 532 sono giornalisti. Questo dato mette in luce una realtà inquietante: la libertà di stampa è sotto attacco in molte nazioni. La Cina guida la classifica con 114 casi, seguita dalla Birmania con 62 e dalla Russia con 52.

Questi numeri non rappresentano solo statistiche, ma storie di vite spezzate e di una professione messa a rischio.

Le donne giornaliste: una categoria vulnerabile

Tra i detenuti, un numero significativo è rappresentato da giornaliste. Attualmente, 11 donne sono imprigionate in Cina, 12 in Russia e altre 11 in Bielorussia e Azerbaigian. Questi dati evidenziano una disparità di genere nella repressione della libertà di informazione, dove le donne affrontano sfide uniche e spesso più gravi rispetto ai loro colleghi maschi. La loro detenzione non è solo una violazione dei diritti umani, ma un attacco diretto alla diversità e alla pluralità delle voci nel panorama mediatico.

Il ruolo di Reporter senza frontiere

Reporter senza frontiere è un’organizzazione non governativa con sede a Parigi che monitora e denuncia costantemente gli attacchi alla libertà di informazione. La loro missione è fondamentale per mantenere viva l’attenzione su questi temi, raccogliendo dati e testimonianze di giornalisti incarcerati e uccisi. Durante un recente incontro, Papa Leone XIV ha espresso la sua solidarietà ai giornalisti imprigionati, sottolineando l’importanza della libertà di stampa e chiedendo la loro liberazione. Questo gesto di supporto evidenzia come la questione della libertà di informazione trascenda i confini nazionali e coinvolga la comunità globale.

Una situazione globale in deterioramento

Il Barometro di Rsf non si limita a fornire numeri, ma lancia un allarme su una “situazione globale difficile”. L’indice della libertà di stampa ha raggiunto un minimo storico, con chiusure massicce di media e un peggioramento della situazione negli Stati Uniti durante la presidenza di Donald Trump. Tre quarti dei 180 Paesi analizzati presentano situazioni problematiche, difficili o addirittura molto gravi. Questo contesto richiede un’azione collettiva per difendere i diritti dei giornalisti e garantire che possano svolgere il loro lavoro senza timore di ritorsioni.