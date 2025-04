La celebrazione della Liberazione si trasforma in un'occasione per rivendicare pace e giustizia sociale.

Un evento di memoria e impegno sociale

La festa della Liberazione, celebrata ogni anno il 25 aprile, rappresenta un momento cruciale per la memoria storica del nostro Paese. È un’occasione per ricordare la lotta contro il fascismo e per la libertà, ma anche per riflettere sulle sfide attuali che la società deve affrontare.

Quest’anno, la manifestazione organizzata da Potere al Popolo e altri gruppi di sinistra a Bologna ha assunto un significato particolare, trasformandosi in un momento di protesta contro le politiche attuali che, secondo i manifestanti, tradiscono i valori di pace e giustizia per cui i partigiani hanno combattuto.

Il richiamo alla sobrietà e alla pace

Riccardo Rinaldi, esponente di Potere al Popolo, ha sottolineato come la figura del Papa, spesso più ascoltata postuma che in vita, evidenzi la difficoltà di far sentire voci critiche nel dibattito pubblico. “Viviamo in uno Stato laico e la Liberazione è una festa laica”, ha affermato Rinaldi, richiamando l’attenzione sulla necessità di mantenere viva la memoria storica senza cedere a strumentalizzazioni politiche. La manifestazione, che partirà da piazza dell’Unità e attraverserà il centro di Bologna, si concluderà in piazza del Nettuno, un luogo simbolico per la città e per la memoria dei partigiani.

Un appello alla coerenza e alla giustizia

Durante il corteo, i partecipanti intendono denunciare le contraddizioni delle istituzioni che, pur celebrando la Liberazione, continuano a sostenere politiche di riarmo. Rinaldi ha evidenziato come eventi recenti, come la “Piazza per l’Europa”, abbiano mostrato un atteggiamento ambivalente da parte delle autorità, che parlano di pace mentre promuovono il militarismo. Questo, secondo i manifestanti, è un vero sfregio alla memoria dei partigiani e alla loro lotta per un futuro di pace e giustizia sociale.