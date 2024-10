Per un periodo di due settimane, Shaila Gatta ha cercato di avvicinarsi sia a Javier Martinez che a Lorenzo Spolverato. Tuttavia, quando Lorenzo ha catturato l’attenzione di Helena Prestess, Shaila ha deciso di prendere una direzione diversa: “Ho fatto la mia scelta, voglio conoscere meglio Javier”. La loro interazione con il fascinoso pallavolista argentino è durata appena tre giorni; Shaila lo ha già escluso: “Non mi piace! Come posso uscirne? Non c’è stata alcuna scintilla, non è proattivo, è un po’ spento”.

Ciononostante, sembra che nella mente della ballerina ci sia qualcuno di diverso. Non si tratta né di Spolverato né di Martinez, ma di un ragazzo fuori dalla casa del Grande Fratello. Durante la notte scorsa, Shaila ha lasciato intendere a MariaVittoria e Amanda che sta ripensando al suo ex, un calciatore chiamato Sasà.

Così, la Gatta manda in archivio sia Martinez che Spolverato e si sofferma sugli addominali del suo “Sasà”.

Il fascino di Sasà

“Oddio, che spettacolo! Sasà, se lo vedi, ti viene un colpo, è davvero notevole. È alto come una porta, robusto, con addominali incredibili… è un calciatore e ha anche un’azienda che produce limoncelli. È veramente forte e ha degli occhi verdi stupendi, oltre ad avere un carattere gentile.”

Le aspettative di Shaila

Ragazze, dopo Sasà le mie aspettative sono salite alle stelle. Deve arrivare qualcuno di eccezionale, altrimenti passo. Di chi parlo? Del mio ex, un ragazzo con cui uscivo, davvero in cima. L’ho rivisto giusto di recente. Che spettacolo! È di Napoli. Sono sempre attratta da un napoletano vero, i loro sguardi e le parole “amor mji” mi fanno impazzire. I napoletani sprigionano un’energia unica. In un certo senso, hanno quella furbizia affascinante che cattura le donne. Davvero irresistibili. Sasà era proprio così! Oggi vi ho raccontato quanto fossi felice con lui; era sempre pieno di sorprese e non potevo desiderare di meglio.