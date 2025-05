Un’elezione storica per la comunità agostiniana

La recente elezione di padre Robert Prevost a Papa ha suscitato un’ondata di entusiasmo tra i frati agostiniani di Pavia. Questo evento rappresenta non solo un traguardo personale per Prevost, ma anche un momento di grande orgoglio per la comunità religiosa che lo ha visto crescere e formarsi.

Padre Gianfranco Casagrande, un frate che conosce Prevost da molti anni, ha condiviso la sua gioia: “È un amico, un uomo molto energico e soprattutto sincero e schietto”. Le parole di Casagrande riflettono il sentimento di molti che hanno avuto il privilegio di lavorare al fianco di Prevost.

Ricordi indelebili tra i fedeli

Non solo i frati, ma anche i fedeli di Pavia conservano vividi ricordi di padre Robert. Molti di loro lo hanno incontrato in occasioni speciali, come durante le celebrazioni davanti alle spoglie di Sant’Agostino. In quei momenti, Prevost non indossava il bianco papale, ma il suo carisma e la sua umanità erano già evidenti. “Lo invito a tornare qui”, ha affermato padre Casagrande, sottolineando il legame profondo che unisce Prevost alla sua comunità. Questo invito rappresenta non solo un desiderio di rivedere un amico, ma anche la speranza di mantenere viva la connessione con le radici agostiniane.

Un futuro luminoso per la Chiesa

L’elezione di Papa Prevost segna un nuovo capitolo nella storia della Chiesa. La sua esperienza e il suo approccio sincero potrebbero portare a un rinnovamento spirituale e a una maggiore apertura verso le sfide contemporanee. La comunità agostiniana di Pavia guarda al futuro con speranza, convinta che Prevost saprà guidare la Chiesa con saggezza e umanità. La sua nomina non è solo un onore personale, ma un’opportunità per tutti i frati e i fedeli di rinnovare il loro impegno verso i valori agostiniani di amore, giustizia e verità.