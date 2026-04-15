La guerra invisibile di Putin: internet, élite e crepe nel sistema

Mentre la guerra in Ucraina si trascina senza svolte decisive, in Russia si apre un altro fronte, meno visibile ma altrettanto strategico. Non si combatte con carri armati o droni, ma con cavi, server e algoritmi. È la guerra del Cremlino contro internet libero, una stretta che colpisce cittadini, ...

Mentre la guerra in Ucraina si trascina senza svolte decisive, in Russia si apre un altro fronte, meno visibile ma altrettanto strategico. Non si combatte con carri armati o droni, ma con cavi, server e algoritmi. È la guerra del Cremlino contro internet libero, una stretta che colpisce cittadini, economia e perfino le élite fedeli al sistema, e che racconta molto dello stato reale del potere di Vladimir Putin.

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