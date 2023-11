Home > Video > La logopedista Dana risponde a un hater La logopedista Dana risponde a un hater

Ogni giorno si vedono i leoni da tastiera in cerca di qualcuno da criticare. Questa volta tocca alla logopedista Dana che, sul suo profilo tiktok @logolandya, riceve un commento abbastanza cattivo: "ste qua si prendono 40 euro l'ora per giocare con i bambini''. La risposta della logopedista non tarda ad arrivare: "Se i bambini che seguo e aiuto si divertono, per me è positivo. Così facendo aiuto i genitori a capire come muoversi con loro''. Siete d'accordo con lei?