La lotta contro la violenza di genere: un impegno collettivo necessario

Un incontro significativo per la Giornata internazionale

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la neoeletta presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha incontrato studenti e studentesse a Perugia. Durante l’incontro, Proietti ha sottolineato l’importanza di un impegno collettivo per fermare l’emergenza di violenze e soprusi che affliggono le donne. “Abbiamo tutti il dovere di fare qualcosa affinché si fermi quest’emergenza continua di violenze, soprusi, di violazione dei diritti”, ha dichiarato, evidenziando la necessità di cambiare la cultura e la mentalità della sopraffazione di genere.

La necessità di azioni concrete

Proietti ha messo in evidenza che nessuno può rimanere indifferente di fronte ai numerosi fenomeni di violenza che si registrano quotidianamente. Ha richiamato le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha affermato che non ci sono scuse accettabili per giustificare la violenza di genere. È fondamentale, secondo la presidente, continuare a lavorare per sradicare pregiudizi e atteggiamenti discriminatori che rendono le donne più vulnerabili nella società, nel lavoro e nella famiglia. Le istituzioni e le forze della società civile devono sostenere le donne nella denuncia di qualsiasi forma di sopruso, offrendo protezione e supporto adeguato.

Il ruolo dei centri antiviolenza

Nel suo intervento, Proietti ha ribadito la sua ferma volontà di agire per il sostegno e il supporto dei centri antiviolenza, che rappresentano veri e propri punti di riferimento per le donne vittime di violenza. “Questi centri hanno sempre le porte aperte e i telefoni accesi per le donne in difficoltà”, ha affermato, sottolineando l’importanza di garantire diritti umani fondamentali all’universo femminile. È un valore per l’intera società garantire che le donne possano vivere libere da violenze e soprusi, e questo richiede un impegno costante e collettivo.