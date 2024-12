Un simbolo di resistenza

La Vela Gialla, storica sede del Comitato Vele di Scampia, è stata sgomberata, ma la lotta per i diritti degli abitanti continua. “Tutto è incominciato qui, ciao bella ciao”: è questo il messaggio che i membri del comitato hanno voluto trasmettere con uno striscione esposto all’ingresso della struttura. Questo gesto non è solo un saluto alla loro sede, ma rappresenta anche un forte simbolo di speranza e determinazione per il futuro della comunità.

Le promesse non mantenute

Il Comitato Vele ha denunciato il ritardo nei bonifici promessi dal Comune, necessari per sostenere gli abitanti che, dopo aver lasciato le Vele, si trovano in difficoltà nel pagare gli affitti. “Noi non ci stiamo”, affermano con fermezza. La loro battaglia non è solo per il presente, ma per un futuro migliore, dove ogni persona possa avere un alloggio dignitoso e un lavoro stabile. La frustrazione è palpabile, ma la determinazione è ancora più forte.

Un futuro da costruire

Il Comitato Vele non si arrende e continua a lottare per i diritti della comunità. “Vogliamo che i mostri di cemento siano abbattuti”, dichiarano, sottolineando l’importanza di un cambiamento radicale nella loro realtà. La richiesta di nuovi alloggi e opportunità di lavoro dignitoso è al centro della loro battaglia. La speranza è che, con il supporto della comunità e delle istituzioni, si possa finalmente costruire un futuro migliore per tutti gli abitanti di Scampia.