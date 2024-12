Il governatore De Luca sottolinea l'importanza di una regolamentazione più severa per la sicurezza stradale.

Un codice della strada da rivedere

Il nuovo codice della strada, recentemente presentato, ha suscitato un acceso dibattito tra esperti e cittadini. Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha espresso la sua opinione in merito, evidenziando la necessità di una revisione seria e laica delle norme vigenti. Secondo De Luca, la riforma deve affrontare questioni cruciali, come l’uso del telefonino alla guida, che rappresenta un pericolo crescente per la sicurezza stradale.

Monopattini e sicurezza: un tema controverso

Un altro punto sollevato dal governatore riguarda l’uso dei monopattini, che ha definito “un motivo di pericolo”. Con un aumento degli incidenti e delle vittime, De Luca ha sottolineato l’urgenza di una regolamentazione che preveda l’uso di caschi, assicurazioni e targhe per questi mezzi di trasporto. La mancanza di regole chiare ha portato a situazioni assurde, dove la sicurezza dei cittadini è messa a rischio. La proposta di De Luca è quella di implementare misure che possano garantire una maggiore protezione per tutti gli utenti della strada.

La necessità di una maggiore responsabilità

La questione della responsabilità alla guida è centrale nel discorso di De Luca. L’uso del cellulare durante la guida è diventato un’abitudine pericolosa, e il governatore ha esortato a prendere misure più severe per contrastare questo fenomeno. Incidenti stradali causati da distrazioni legate al telefonino sono in aumento, e la necessità di una regolamentazione più rigorosa è diventata ineludibile. De Luca ha affermato che, sebbene alcune misure possano essere riviste, è fondamentale lavorare per una regolamentazione del traffico che tuteli la vita dei cittadini.