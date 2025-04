Un risveglio all’alba

Ogni giorno, Laura si sveglia alle tre del mattino, quando il mondo è ancora avvolto nel silenzio. La sua routine inizia con il suono della sveglia che interrompe la quiete notturna. Uscire in barca per tirare su le reti è un rituale che si ripete da anni, un atto che la connette profondamente con il mare e le sue tradizioni.

Cresciuta tra le onde, Laura ha imparato a rispettare e amare il mare, un elemento che per lei rappresenta non solo il lavoro, ma anche una vera e propria passione.

La vita da pescatrice

Essere una pescatrice a Porto Cesareo non è un compito facile. Laura racconta che il mestiere è duro e richiede impegno e sacrificio. Le condizioni climatiche possono essere avverse e il lavoro fisico è intenso. Tuttavia, per Laura, ogni fatica è ripagata dalla bellezza del mare e dalla soddisfazione di portare a casa il frutto del suo lavoro. La sua giornata è scandita dal ritmo delle onde e dal canto dei gabbiani, un’esperienza che pochi possono comprendere appieno.

La battaglia per il mare

Oltre alla sua passione per la pesca, Laura è anche un’attivista per la protezione del mare. La sua battaglia per tenere pulito l’ambiente marino è una parte fondamentale della sua vita. Con il supporto della comunità locale, organizza iniziative di pulizia delle spiagge e sensibilizza i turisti sull’importanza di preservare la bellezza naturale del suo territorio. Laura crede fermamente che ogni piccolo gesto possa contribuire a mantenere il mare sano e vitale per le generazioni future.