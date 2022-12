La piscina del National Mall diventa una pista di pattinaggio

Washington, 27 dic. (askanews) – Il “National Mall” di Washington D.C. tra il Lincon Memorial ed il Campidoglio è uno dei punti più visitati della capitale degli Stati Uniti, ma in queste ore c’è un motivo in più per visitarla. A causa della storica tempesta invernale che sta colpendo il paese, le acque della piscina del Lincoln Memorial si sono trasformate in una lastra di ghiaccio ghiaccio e la gente ne approfitta per usarla come una pista di pattinaggio.