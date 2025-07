La pittura di MADA incontra i tappeti di design di Fabio Morandi, una mostra d’arte da non perdere

“Emozioni Audaci”, a Pietrasanta dal 16 luglio al 4 agosto 2025

Il coraggio ha preso forma a colori e si è fatto arte. Pietrasanta, città da sempre crocevia di artisti, ospita dal 16 luglio al 4 agosto 2025 un progetto che sembra più una rivelazione che una mostra. Si chiama “Emozioni Audaci”, ed è l’esito vibrante dell’incontro tra la pittura intensa di Maddalena Franguelli, in arte MADA, e la tessitura visionaria di Fabio Morandi, anima creativa di Morandi Tappeti.

L’incontro di due artisti

Non c’è stato un progetto scritto a tavolino, nessuna pianificazione. C’è stato un incontro, casuale e necessario, come accade tra chi sta cercando qualcosa che ancora non sa di volere. Fabio Morandi racconta l’apparizione di Maddalena come una visione fugace tra gli stand di una mostra, un’apparizione che si è fatta parola, gesto, proposta. Ma più che parlargli, Mada sembrava parlare a sé stessa, come se i tappeti avessero risvegliato in lei qualcosa di dimenticato e urgente.

“Quando un artista ha una bulimia creativa bisogna lasciarlo fare”, racconta Fabio Morandi. E lo ha fatto. Ha aperto lo scrigno delle sue trame, dei suoi colori, dei suoi pezzi unici e li ha offerti a Maddalena. Il risultato? Una mostra che non si guarda, si attraversa.

Dove il tappeto non è più solo un tappeto

In questo spazio-non-spazio che è Artetotale Morandi Tappeti, in via P.E Bersanti 34 a Pietrasanta (LU), il tappeto smette di essere solo un oggetto decorativo. Si fa sponda visiva, amplificatore estetico, ponte emotivo. Alcune opere di MADA sono state create appositamente per questa mostra, altre rielaborano vecchi dipinti del 1976, scelti per la loro straordinaria affinità con le cromie e la matericità dei tappeti.

Il tappeto accoglie, riflette e amplifica. E le opere sembrano emergere da esso come voci da una memoria comune, come se fossero sempre state lì, in attesa di venire alla luce. È un dialogo fisico, sì, ma anche concettuale. Nulla è lasciato al caso, nemmeno ciò che sembra nato proprio dal caso.

Pittura, trama e audacia

Il colore non teme l’eccesso. Anzi, lo reclama. MADA costruisce immagini che scardinano la linea, forzano la forma, osano l’accostamento più impensabile. La sua mano, allenata dalla lunga esperienza accademica e dalla carriera nel mondo della moda e dell’illustrazione, sa quando guidare e quando lasciar fare al colore. Il risultato è una danza visiva che travolge e rapisce.

Le sue “Carte”, le “Ecoline”, gli “Scuri” non sono semplici tecniche: sono universi narrativi, ognuno con la propria voce. In questa mostra, il suo gesto pittorico non resta sulla tela. Si riflette nella tridimensionalità delle trame, si insinua tra le fibre, trasforma il tappeto in un doppio specchio: dell’artista e dello spettatore.

E Fabio Morandi non resta spettatore passivo. È co-autore, curatore emotivo di questa sinergia. È chi ha saputo accogliere l’intuizione e trasformarla in esperienza. La mostra diventa così un laboratorio di sguardi, un territorio in cui arte e artigianato si contaminano senza sottomettersi.

Inaugurazione, opere, atmosfera

Il 18 luglio, alle ore 21.00, l’inaugurazione sarà più di una cerimonia: sarà un incontro ravvicinato con la materia viva dell’arte. Maddalena sarà presente con riproduzioni artistiche inedite, autografate e in tiratura limitata, disponibili solo per l’occasione. Fabio Morandi introdurrà il progetto, accompagnato dalla presenza discreta e potente dell’artista.

Ogni visitatore potrà vivere l’esperienza in prima persona, ogni giorno, dalle 17:30 fino a mezzanotte, dal 16 luglio al 4 agosto 2025. Una scelta che lascia spazio alla luce calda del tramonto, ma anche al mistero delle ore serali. E non si tratta solo di osservare: le opere sono in vendita, pronte a trovare casa, a proseguire il dialogo altrove, su altri muri, su altri pavimenti, ma sempre con lo stesso spirito di coraggio ed emozione.

Scopri di più su Morandi Tappeti

Morandi Tappeti non è un negozio, è un racconto tessile lungo trent’anni. Nato nel 1991 a Castelvetro Piacentino, il progetto di Fabio Morandi è cresciuto intrecciando tradizione orientale e gusto contemporaneo. La sua ricerca si è ampliata fino a diventare collezione, consulenza, esposizione, restauro e cultura.

Il cuore pulsante del progetto è oggi lo spazio Artetotale di Pietrasanta, dove i tappeti si fanno arte e l’arte prende forma tessuta. Non è un caso che artisti e designer collaborino con Morandi per trasformare ogni pezzo in un’opera unica. E non è un caso che Fabio abbia scelto di “scommettere” su MADA, condividendo la stessa curiosità, lo stesso amore per il bello, la stessa necessità di osare.

Maggiori informazioni sul sito https://www.moranditappeti.it/

Scopri di più su MADA

Maddalena Franguelli, in arte MADA, è artista, ma prima ancora è visione. Diplomata all’Accademia di Belle Arti di Brera, ha attraversato mondi diversi — dalla moda all’illustrazione, dalla scuola alla galleria d’arte — con lo stesso tratto inconfondibile: una grafica colta e selvaggia al tempo stesso.

Le sue opere parlano la lingua del segno, del colore, dell’impulso creativo. E lo fanno con una personalità che non si piega, ma si apre. Ogni creazione di MADA è un piccolo terremoto estetico, che smuove la superficie delle cose per arrivare all’emozione profonda. Con “Emozioni Audaci”, Maddalena non espone: mette a nudo un processo, una necessità, una scelta coraggiosa.

Maggiori informazioni sul sito https://maddalenafranguelli.it/