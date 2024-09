La presidente Priolo è stata designata come commissario per gestire l'alluvione in Emilia-Romagna.

La presidente Priolo è stata designata come commissario per gestire l'alluvi...

Il direttore del Dipartimento di protezione civile, Fabio Ciciliano, ha emesso un'ordinanza per gestire risposte urgenti agli eventi climatici straordinari in Emilia-Romagna. Ha nominato il vicepresidente ad interim della Regione, Irene Priolo, come Commissario delegato, conferendole l'autorità di utilizzare risorse e uffici a vari livelli, incluso lo Stato, e di nominare esecutori operativi secondo specifiche linee guida.

