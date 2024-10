Un’iniziativa innovativa nel cuore di Brescia

Nel parco di Viale Rebuffone, un luogo simbolico per la storica Mille Miglia, è stata inaugurata la prima edicola inclusiva di Brescia. Questo progetto, promosso dal gruppo Editoriale Bresciana, rappresenta un passo significativo verso l’integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili. L’edicola, che era stata chiusa, è stata riaperta grazie alla gestione della cooperativa ‘La Mongolfiera’, con l’obiettivo di fornire un servizio essenziale a una comunità che ne aveva bisogno.

Obiettivi chiari e ambiziosi

Il progetto ha due principali obiettivi: da un lato, ripristinare un punto di riferimento per la vendita di giornali e riviste in una zona di Brescia che ne era priva; dall’altro, garantire opportunità lavorative per i ragazzi disabili. Pierpaolo Camadini, presidente di Editoriale Bresciana, ha sottolineato l’importanza di affrontare il fenomeno della chiusura delle edicole, evidenziando come questa iniziativa possa contribuire a colmare una fragilità territoriale. La volontà di impegnarsi in un progetto di tale valenza sociale è stata una motivazione fondamentale per la riapertura dell’edicola.

Inclusione e sviluppo delle competenze

Palmiro Mancini, presidente della cooperativa ‘La Mongolfiera’, ha descritto ‘InEdicola’ come un’opportunità per fare rete e promuovere l’inclusione. Il focus del progetto è sul potenziamento delle abilità personali, con l’intento di dimostrare che la diversità non rappresenta un limite, ma una risorsa. Questo nuovo modello di edicola non solo offre un servizio alla comunità, ma diventa anche un esempio replicabile in altri quartieri e province, dimostrando che è possibile integrare il sociale con l’economia.

Un futuro promettente per l’inclusione sociale

Nunzia Vallini, direttore del Giornale di Brescia, ha espresso entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando l’importanza di dare spazio e voce a realtà impegnate nel sociale. L’edicola inclusiva rappresenta un’opportunità per i ragazzi disabili di dimostrare le proprie capacità e di integrarsi attivamente nella comunità. Con questa apertura, Brescia si posiziona come un esempio di innovazione sociale, dove l’informazione e l’inclusione si intrecciano per creare un futuro migliore per tutti.