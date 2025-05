Un affollamento di pannelli pubblicitari

Nel centro di Roma, da Piazza Navona al Pantheon fino alla Fontana di Trevi, i turisti sono accolti da un vero e proprio assalto visivo: enormi pannelli pubblicitari che promuovono offerte e specialità del giorno. Questi elementi, spesso collocati in modo invasivo, non solo disturbano l’estetica dei luoghi storici, ma violano anche le normative vigenti.

Il Codice del decoro e le disposizioni del Municipio stabiliscono regole chiare riguardo alla pubblicità nel centro storico, ma sembra che queste vengano sistematicamente ignorate.

Le normative sul decoro urbano

Il Codice del decoro urbano è stato introdotto per preservare l’integrità estetica e culturale delle aree storiche di Roma. Secondo le normative, la pubblicità deve essere discreta e non deve compromettere la bellezza dei monumenti e degli spazi pubblici. Tuttavia, i pannelli extralarge che invadono le strade principali sono una chiara violazione di queste regole. Nonostante le segnalazioni da parte dei cittadini e delle associazioni culturali, il problema persiste, sollevando interrogativi sulla capacità delle autorità di far rispettare le leggi.

Le conseguenze per il turismo e la comunità

La presenza di pubblicità abusiva non solo danneggia l’immagine di Roma, ma ha anche ripercussioni sul turismo. I visitatori, attratti dalla bellezza dei monumenti, si trovano a dover fare i conti con un panorama deturpato da messaggi pubblicitari invadenti. Questo fenomeno può influenzare negativamente l’esperienza turistica, portando a una diminuzione del numero di visitatori e, di conseguenza, a un impatto economico sulle attività locali. È fondamentale che le autorità competenti intervengano per ripristinare il decoro e garantire che Roma possa continuare a essere una meta ambita per i turisti di tutto il mondo.