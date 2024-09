La Rai ha risposto alla popolarità di De Martino in "Affari Tuoi", tracciandone un confronto.

La prima apparizione di Stefano De Martino come conduttore del game show "Affari Tuoi" su Rai Uno ha superato le aspettative, attirando un pubblico di 4.407.000 milioni di persone. I dirigenti della Rai, naturalmente, non hanno nascosto la loro soddisfazione per questi risultati. Infatti, hanno rila...

La prima apparizione di Stefano De Martino come conduttore del game show “Affari Tuoi” su Rai Uno ha superato le aspettative, attirando un pubblico di 4.407.000 milioni di persone. I dirigenti della Rai, naturalmente, non hanno nascosto la loro soddisfazione per questi risultati. Infatti, hanno rilasciato un comunicato stampa per sottolineare i dati di ascolto, inclusi i picchi. L’analisi ha mostrato che lo share di ieri era superior rispetto alla prima puntata della stagione 2023/2024. Data la situazione, una tale reazione appare prevedibile e comprensibile. Osserveremo ora se Stefano sarà in grado di mantenere l’interesse del pubblico che lo ha seguito nella puntata di ieri.

Per il suo debutto, Stefano De Martino ha riscosso un buon successo con “Affari Tuoi”, raggiungendo quasi il 25% di share (24,9%) e attirando un totale di 4 milioni 407 mila spettatori. Il gradimento del pubblico è cresciuto durante le fasi finali del gioco, culminando nella vittoria della prima concorrente di 100 mila euro. Gli indici di ascolto hanno segnato un picco del 32,7%, pari a 5 milioni 625 mila spettatori.

Stefano De Martino ha fatto un’ottima impressione nel suo debutto su Rai 1 in access prime time, raggiungendo quasi il 25% di share con un picco di oltre il 32% e 5,6 milioni di telespettatori. Questo risultato ha superato quello della stagione precedente di oltre un milione di telespettatori (1.019.000 telespettatori e un aumento del 4,3% di share), dimostrando ancora una volta l’appeal di un gioco concepito per un pubblico di tutte le età.

De Martino ha riscosso successo non solo per la sua conduzione, ma anche per il suo stile, riproponendo i “vecchi pacchi di cartone” e il telefono storico con cornetta, immedesimandosi nella nuova realtà come un padrone di casa esperto e conquistando il pubblico.

Con il debutto delle nuove trasmissioni nella nuova stagione televisiva, ci sono stati grandi ascolti, in generale, il 2 settembre, sulle reti Rai.