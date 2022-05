La regina Elisabetta riappare in pubblico per il via a Giubileo

Windsor, 16 mag. (askanews) – Ha messo a tacere le preoccupazioni per le sue condizioni di salute, con i fatti. La regina Elisabetta è riapparsa in pubblico per l’inizio del suo Giubileo.

La sovrana non ha voluto mancare al primo evento delle celebrazioni per i suoi 70 anni sul trono, il Platinum Jubilee Celebration, evento trasmesso in diretta tv.

Sorridente e allegra con il suo bastone da passeggio, Elisabetta II, 96 anni, è scesa dalla sua Range Rover per assistere al Royal Windsor Horse Show, la tradizionale parata di cavalli reali.

I festeggiamenti andranno avanti per giorni e i sudditi di sua maestà si stringono attorno all’anziana sovrana.