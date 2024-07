Arrivata la replica del vicepremier, Matteo Salvini, al discorso del Presidente della Repubblica, Mattarella, tenuto ieri, mercoledì 3 luglio, alla cerimonia di apertura della 50esima edizione della Settimana sociale dei Cattolici in Italia, a Trieste.

La replica di Matteo Salvini alle parole di Mattarella

Dopo le parole di Mattarella sul no all’assolutismo di Stato e a un’autorità senza limite, Salvini ha replicato nel punto stampa tenuto a Cortina d’Ampezzo, in occasione dei sopralluoghi tecnici ai cantieri delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026:

“Assolutismo? Siamo in democrazia nel 2024: Il problema della dittatura delle minoranze, non il contrario”.

Il leader della Lega ha, inoltre, sottolineato che in Italia siamo in democrazia e il popolo vota, vince e decide. A tal proposito, chi è scelto per governare, governa.

Il problema in Italia della minoranza secondo Matteo Salvini

Il segretario della Lega ha aggiunto che il richiamo deve essere fatto ad altri non sicuramente alla situazione italiana, dove è la minoranza che, spesso e volentieri, si occupa da maggioranza, pretendendo di imporre politiche culturali e il suo modo di vivere e ragionare.

Il richiamo di Mattarella

Ai cronisti che chiedevano se il richiamo di Mattarella fosse riferito alle riforme in campo, come l’autonomia differenziata e il premierato, il leader della Lega ha dichiarato: