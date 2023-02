Home > Video > La risposta di Busà a Fedez La risposta di Busà a Fedez

"Lo sport, come una canzone, può piacere o non piacere. Ma non credo che sia inutile". Il campione di Karate Luigi Busà risponde al commento di Fedez e aggiunge: "Difendete sempre ciò in cui credete e non ve ne pentirete mai"