La Romagna rialza la testa dopo l'alluvione: venite in vacanza qui

Rimini, 27 mag. (askanews) – Fango, acqua, lacrime e disperazione. Le immagini che in questi giorni hanno fatto il giro di tutto il mondo, non sono le uniche che descrivono la Romagna. Qui vivono persone che hanno dato una grande lezione di dignità e resilienza, si sono rimboccate le maniche e col sorriso sulle labbra hanno cominciato a ripulire le città devastate dall’alluvione. Lo ha ricordato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè arrivata a Rimini per presentare una campagna di comunicazione per l’ormai imminente arrivo dell’estate.

“Ho grande rispetto per la tragedia che c’è stata, ma grazie a Dio le coste sono salve. Dobbiamo assolutamente dare un’immagine positiva perché come si è visto l’Emilia-Romagna è pronta per ospitare come ha sempre fatto nel migliore dei modi”.

Purtroppo tanta stampa estera si è focalizzata sugli elementi negativi di questa tragedia. Questo potrebbe convincere i turisti stranieri a rinunciare a viaggiare in Italia. Come ha spiegato il presidente e amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic: “Quello che dobbiamo fare, e che faremo già dai prossimi giorni, è quello di raccontare il territorio nella sua interezza, nella maniera più giusta, raccontando le parti sane, quelle che non sono state coinvolte dall’alluvione”.

Da qui lo slogan “L’Emilia-Romagna ti aspetta” rivolto in particolare ai paesi stranieri che verrà declinato all’interno di “Open to Meraviglia” con la Venere di Botticelli che, con le mani a forma di cuore, invita i turisti a venire in regione e sullo sfondo la Biblioteca Malatestiana di Cesena, i mosaici bizantini di Ravenna, piazza Saffi di Forlì, i portici Unesco di Bologna e una spiaggia della riviera. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini: “Sono convinto che comunicando bene che le cose qui sono in ordine e troveranno quello che i romagnoli hanno insegnato al mondo: ospitalità, servizi di qualità, servizi per tutte le età e tutte le tasche”.

Mentre si continuano a contare i danni il ministro Santanchè ha voluto ribadire la vicinanza del governo indossando la maglia della stilista Ferretti “Io ci sono”. Bonaccini ha confermato la disponibilità a lavorare a fianco del governo, per assicurare il 100% dei ristori alle famiglie e alle imprese colpite. A partire da quelle del comparto del turismo che vale il 15% del Pil della regione. “C’è una tempra da queste parti che è un messaggio che mandiamo al resto del paese, d’Europa e del mondo. Visto che tanti ci stanno cercando per chiederci come poter dare una mano, ecco dico ‘venite in vacanza qui'”, ha detto.