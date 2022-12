Home > Video > La Russa: "In Italia è necessaria una pacificazione" La Russa: "In Italia è necessaria una pacificazione"

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha incontrato la stampa parlamentare per gli auguri natalizi: "Il mio desiderio per il tempo in cui mi toccherà svolgere questo importantissimo ruolo è quello della pacificazione."