E’ arrivata la sentenza sul caso di Revenge Porn che ha coinvolto il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, Leonardo Apache che assieme all’amico e DJ Tommaso Gilardoni è stato accusato anche di violenza sessuale per i fatti avvenuti il 19 maggio del 2023, scopriamo cosa ha stabilito la giudice.

Tommaso Gilardoni condannato ad 1 anno di reclusione

Tommaso Gilardoni, amico di La Russa Jr. è stato condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa per aver inviato un video sessualmente esplicito senza il consenso della diretta interessata ad un amico, video trovato sui device come quello fatto a casa La Russa.

Per il caso di Revenge Porn Leonardo Apache aveva dichiarato che, come testimonierebbe il video, lo avrebbe inviato a Gilardoni dopo essere andato via dal locale e con il consenso della ragazza.

Reato estinto e il risarcimento di 25 mila euro

La sentenza per Leonardo Apache La Russa vede il reato di Revenge Porn estinto e l’offerta di risarcimento di 25 mila euro alla ragazza vittima inoltre di violenza sessuale, quest’ultimo capo di imputazione aveva già visto La Russa Jr assolto.

Come riporta SkyTG24 la ragazza si è detta soddisfatta della sentenza perché ha reso giustizia a quanto subito ma l’ha impugnata, non accettando i 25 mila euro offerti da La Russa Jr. e dai suoi legali.

In favore di Leonardo Apache anche la lettera scritta assieme ai suoi legali dove si è dichiarato “dispiaciuto” in modo sincero, manifestando l’interesse nell’incontrare la ragazza per chiarire il reale svolgimento dei fatti.