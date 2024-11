Un episodio preoccupante

A Vernon, nella Columbia Britannica, un episodio recente ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei pazienti anziani. Pat Russell, una donna di 100 anni, è stata dimessa dall’ospedale in tarda serata, suscitando l’indignazione della figlia, Carole Fawcett. La signora Russell era stata ricoverata dopo una caduta nel suo centro di assistenza, ma la modalità della dimissione ha lasciato molti interrogativi.

La reazione della famiglia

Carole Fawcett ha ricevuto una telefonata da un’infermiera intorno alle , informandola che sua madre sarebbe stata dimessa. La figlia, preoccupata per l’età avanzata della madre e per le conseguenze di un trauma, ha tentato di contattare un medico per esprimere le sue preoccupazioni. Tuttavia, dopo vari tentativi senza risposta, ha scoperto che sua madre era stata inviata a casa da sola, senza alcuna comunicazione preventiva con la famiglia. “È inaccettabile che una persona di 100 anni venga lasciata fuori da sola, senza alcun supporto”, ha dichiarato Fawcett.

Le implicazioni della dimissione

La situazione di Pat Russell non è un caso isolato. Questo episodio mette in evidenza una questione più ampia riguardante la sicurezza e il rispetto per gli anziani nel sistema sanitario. La mancanza di comunicazione tra ospedale e famiglia può avere conseguenze gravi, specialmente per i pazienti vulnerabili. La signora Russell, infatti, si aspettava che sua figlia fosse presente al momento del ritorno a casa, per garantirle un rientro sicuro e sereno. “Essere informati è fondamentale per il benessere dei pazienti”, ha aggiunto Fawcett.

La risposta dell’ospedale

In risposta alle preoccupazioni sollevate, Chris Crawford, direttore delle operazioni cliniche presso il Vernon Jubilee Hospital, ha dichiarato che il personale sanitario lavora a stretto contatto con i pazienti per pianificare le dimissioni e garantire che ricevano le cure necessarie a casa. Tuttavia, la situazione di Pat Russell ha messo in luce la necessità di rivedere le procedure di dimissione, specialmente per i pazienti anziani. “È fondamentale garantire che ogni dimissione avvenga in modo sicuro e rispettoso”, ha concluso Crawford.