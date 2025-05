Un secolo di vita e lavoro

Anna Possi ha compiuto 100 anni a novembre, ma la sua energia e il suo spirito giovanile sono innegabili. Ogni giorno, alle 7 del mattino, apre il suo bar a Nebbiuno, sul Lago Maggiore, in provincia di Novara. Per lei, il lavoro non è solo un dovere, ma una vera e propria passione.

“Faccio un lavoro che mi è sempre piaciuto”, afferma con un sorriso, dimostrando che quando si ama ciò che si fa, la fatica diventa un ricordo lontano.

Un legame speciale con il Primo Maggio

Il Primo Maggio ha un significato particolare per Anna: è il giorno in cui, nel 1958, ha aperto il suo locale insieme al marito. Da allora, sono trascorsi 67 anni, durante i quali ha servito generazioni di clienti, diventando un punto di riferimento per la comunità. “Quando fai un lavoro che ami non senti il sacrificio”, continua Anna, sottolineando come il suo bar non sia solo un luogo di lavoro, ma anche un ambiente dove si crea socialità e si condividono momenti di gioia.

Un esempio per tutti

La storia di Anna ha attirato l’attenzione anche delle autorità locali. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha scelto di celebrare la Festa del Lavoro al suo bar, riconoscendo il valore del suo impegno e della sua dedizione. “È una persona da cui tutti abbiamo molto da imparare”, ha dichiarato Cirio, evidenziando come la longevità professionale di Anna rappresenti un esempio da seguire. La sua vita è una testimonianza di come la passione e l’amore per il lavoro possano portare a risultati straordinari.

Un futuro luminoso

Nonostante l’età, Anna non ha intenzione di fermarsi. “Non avrei mai immaginato di arrivare a questa età”, confessa, ma il suo spirito rimane indomito. Ogni giorno, continua a servire i suoi clienti con un sorriso, dimostrando che la vera felicità si trova nel fare ciò che si ama. La sua storia è un invito a riflettere sull’importanza del lavoro e sulla bellezza di dedicarsi a ciò che ci appassiona, indipendentemente dall’età.