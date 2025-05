Un evento straordinario in piazza Castello

In soli otto giorni, la ‘Tenda di Avvolti’, allestita dalla Chiesa subalpina in occasione della Festa della Sindone e del Giubileo della Speranza, ha attirato ben 32.800 visitatori a Torino. Questo evento, che si è svolto in piazza Castello, ha dimostrato l’interesse e la partecipazione della comunità, non solo locale ma anche internazionale.

Le quasi due milioni di visualizzazioni sui canali social testimoniano l’impatto che l’iniziativa ha avuto, portando la spiritualità a un pubblico globale.

Un’esperienza immersiva e interattiva

All’interno della tenda, i visitatori hanno potuto esplorare un tavolo interattivo delle dimensioni della Sindone originale. Questo strumento innovativo ha offerto un’esperienza dettagliata e coinvolgente, permettendo di scoprire la storia e il significato del Telo attraverso narrazioni e approfondimenti visivi. Gli organizzatori hanno sottolineato come questo modello di presentazione rappresenti un modo nuovo di vivere la spiritualità, rendendo l’esperienza di visita alla Sindone accessibile a tutti, grazie all’uso del digitale.

Un sostegno istituzionale significativo

Il progetto ha ricevuto il sostegno di importanti enti, tra cui la Regione Piemonte, la Città di Torino, la Camera di commercio e la Fondazione Carlo Acutis. Questo supporto ha permesso di realizzare un evento che non solo celebra la fede, ma anche l’innovazione. Gli organizzatori hanno dichiarato: “L’iniziativa Avvolti ha consentito di sperimentare un innovativo modello di presentazione del Telo sindonico, creando un ponte tra innovazione e fede”. Questo approccio ha reso l’evento un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per arricchire l’esperienza spirituale.