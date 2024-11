La vita di Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi, una giovane promessa dello sci italiano, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta. A soli 19 anni, Matilde sognava di competere alle Olimpiadi e di vincere medaglie, ma la sua vita è stata tragicamente interrotta da un incidente durante un allenamento in Alto Adige. La sua passione per lo sci e il suo spirito combattivo hanno ispirato molti giovani atleti, che la ricordano non solo come una campionessa, ma anche come un’amica e una sorella.

Un addio commovente

Il funerale di Matilde si è svolto nella chiesa di San Lorenzo a Giaveno, dove amici, familiari e compagni di squadra si sono riuniti per darle l’ultimo saluto. La chiesa era gremita di giovani atleti, molti dei quali indossavano le tute delle loro società sportive, in segno di rispetto e affetto. La nonna di Matilde, visibilmente commossa, ha espresso il dolore di una famiglia che ha perso una ‘meraviglia’. La presenza di figure istituzionali, come il ministro per lo Sport e il sottosegretario alla Difesa, ha sottolineato l’importanza di Matilde nel panorama sportivo italiano.

Un’eredità da portare avanti

Durante la cerimonia, la sorella di Matilde, Lucrezia, ha condiviso una toccante lettera, esprimendo la sua gratitudine per aver avuto Matilde come sorella e promettendo di portare avanti il suo ricordo. Il padre, Adolfo, ha annunciato un’iniziativa chiamata Matildina4safety, un progetto volto a migliorare la sicurezza nello sci, che rappresenta un modo per mantenere viva la memoria di Matilde e per garantire che la sua passione continui a ispirare altri. La madre, Elena, ha esortato i giovani a volersi bene e a prendersi cura di se stessi, un messaggio potente che risuona in un momento di grande dolore.

Il ricordo di Matilde

La scomparsa di Matilde Lorenzi ha lasciato un vuoto incolmabile nel mondo dello sci e tra i suoi cari. La sua determinazione, il suo sorriso e la sua passione per lo sport rimarranno impressi nella memoria di tutti coloro che l’hanno conosciuta. Mentre il carro funebre si allontanava, un lungo applauso ha accompagnato il suo ultimo viaggio, un tributo a una giovane che ha vissuto intensamente e che continuerà a vivere nei cuori di chi l’ha amata.