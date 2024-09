La trama comica tra Michele Bravi e Fiorella Mannoia che coinvolge bolle di sapone è semplicemente divertente, soprattutto l'episodio che si svolge fuori dall'ascensore.

Michele Bravi può affermare con certezza che i migliori scherzi sono i più semplici. Alla collega Fiorella Mannoia ha riservato una "sorpresa speciale". Nascondendosi dietro un muro per non essere notato dall'artista mentre usciva dall'ascensore, il cantante ha ideato un piano. Cosa aveva in mano?...

Michele Bravi può affermare con certezza che i migliori scherzi sono i più semplici. Alla collega Fiorella Mannoia ha riservato una “sorpresa speciale”. Nascondendosi dietro un muro per non essere notato dall’artista mentre usciva dall’ascensore, il cantante ha ideato un piano. Cosa aveva in mano? Un giocattolo che produce bolle di sapone. Non appena la Mannoia è emersa dall’ascensore, Bravi ha attivato il dispositivo, coprendo il viso della cantautrice di bolle. La risposta di Mannoia è stato un fragoroso riso, mentre si univa al gioco, inondando con bolle di sapone i volti e le magliette dei membri della squadra.

Non è la prima volta che Michele Bravi, 29 anni, pianifica uno scherzo per Fiorella Mannoia, 70 anni. A giugno, aveva già sorpreso la collega indossando il vestito che lei aveva selezionato per il Festival di Sanremo, mentre replicava la sua voce cantando la canzone presentata all’Ariston. Grazie alla canzone “Domani è primavera”, la prima volta che hanno collaborato, i due artisti hanno sviluppato una profonda amicizia che è stata apprezzata dal pubblico.