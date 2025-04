Un incontro inaspettato

Il , il giorno di San Francesco, rimarrà impresso nella memoria della comunità di San Pellegrino di Norcia. In un momento di grande difficoltà, segnato dalla devastazione del terremoto del 24 agosto, Papa Francesco ha fatto una visita a sorpresa, portando un messaggio di speranza e solidarietà. Luciano Severini, una delle figure chiave della frazione, ha descritto quell’evento come “un giorno speciale, un momento di luce in mezzo alle macerie”.

La visita, avvenuta senza cerimoniale, ha toccato profondamente i cuori dei presenti, che si sono trovati a condividere un momento di raccoglimento e preghiera.

Un gesto di umanità

Ad accogliere il Papa c’erano il vescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, e l’allora sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. La comunità, ancora scossa dalla tragedia, ha vissuto un’esperienza unica. “Fu emozionante e commovente”, ricorda Severini, evidenziando come la presenza del Papa abbia rappresentato un’iniezione di speranza in un periodo di grande dolore. Durante la visita, il Papa si è raccolto in preghiera accanto alla chiesa parrocchiale crollata, un gesto che ha unito i presenti in un momento di profonda spiritualità.

Un dono simbolico

Un momento particolarmente significativo si è verificato quando Riziero Orsini, un abitante di San Pellegrino, ha donato al Papa un’effigie della Madonna di Montesanto, recuperata dalle macerie della chiesa distrutta. “Quando ho visto il Papa, ho sentito che dovevo donargliela”, ha raccontato Orsini, sottolineando l’importanza di quel gesto. La risposta del Papa, che ha accettato il dono con gratitudine, ha ulteriormente rafforzato il legame tra la comunità e il Pontefice. “Era lì, con noi, a condividere il nostro dolore”, ha affermato Alemanno, evidenziando come la visita abbia rappresentato un momento di unità e speranza per tutti.