Romina Carrisi è un’attrice italiana nota soprattutto per la sua partecipazione a “L’isola dei famosi” e “Oggi è un altro giorno”. Nata a Cellino San Marco il 1° giugno 1987, la ragazza è nota per essere la figlia dei celebri cantanti Albano Carrisi e Romina Power. Essendo cresciuta in una famiglia di artisti (il nonno materno era inoltre il famosissimo attore Tyrone Power) Romina ha coltivato l’amore per la recitazione, studiando proprio questa disciplina, assieme alla regia. Cova inoltre un provondo interesse anche per la fotografia. In qualità di fotografa è riuscita ad ottenere diversi riconoscimenti, esponendo le sue opere in varie mostre.

L’infanzia e l’adolescenza di Romina Carrisi

Romina Carrisi ha trascorso molto tempo negli Stati Uniti, dove i suoi primi impieghi non sono stati legati al mondo dello spettacolo. Ha lavorato infatti per brevi periodi come commessa e come membro del personale di un night club. Il suo debutto televisivo è avvenutonel 2005, quando ha partecipato alla terza edizione del reality “L’isola dei famosi”. Ha condiviso la sua breve esperienza nel programma con il padre, venendo eliminata dopo soli 15 giorni dal naufragio. Successivamente, si è proposta come fotomodella e, verso la fine degli anni 2000, ha ottenuto piccoli ruoli da attrice nei film “Il passato è una terra straniera” e “Totem Blue”.

La situazione amorosa

Tra il 2018 e il 2019, Romina Carrisi ha vissuto una storia d’amore con Francesco Gastel, con il quale si è trasferita a Los Angeles. Nel 2022, l’attrice ha reso pubblica la sua relazione con Stefano Rastelli, regista del programma “Oggi è un altro giorno”. Nonostante i 16 anni di differenza d’età tra i due, il loro amore è fiorito senza ostacoli.

La strana perdita di peso nel 2018

Nel 2018 diverse testate notarono un dimagrimento da parte di Romina Carrisi a causa di un problema di salute. Non era difficile notare la perdita di peso avvenuta in quel periodo, bastava infatti guardare le foto pubblicate su Instagram dalla figlia di Al Bano e Romina Power. Inizialmente, il dimagrimento poteva sembrare il risultato di una dieta, ma si fece strada anche l’ipotesi di un problema di salute, circostanza poi confermata dalla stessa Romina.