L’aeroporto di Milano Malpensa è stato ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. secondo l’ordinanza di Enac, che ha effetto immediato, la nuova denominazione è “aeroporto internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi”. La società di gestione Sea si occuperà degli adempimenti connessi a questa nuova denominazione. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha espresso grande soddisfazione per questa decisione.

Le dichiarazioni di Tullio Ferrante

Il deputato di Forza Italia e sottosegretario di stato al Mit, Tullio Ferrante, ha dichiarato: “milioni di persone ogni anno atterreranno e decolleranno dall’aeroporto Silvio Berlusconi di Milano Malpensa, ricordando per sempre l’uomo, l’imprenditore e il politico che ha dato lustro all’italia. è il giusto riconoscimento per uno straordinario protagonista del nostro paese. Ringraziamo Enac per questa decisione, che fa seguito alla proposta che sin da subito abbiamo sostenuto come Forza Italia insieme alla regione Lombardia. Il nostro presidente Silvio Berlusconi è stato un grande italiano ed autentico statista che ha modernizzato e dato lustro al nostro paese. Ora uno scalo così importante e strategico in Italia e nel mondo porterà il suo nome. Dobbiamo esserne tutti orgogliosi”.

Il commento di Gilberto Pichetto

Il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, ha commentato: “un omaggio ad un uomo, sognatore e visionario, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del nostro paese. un gesto che onora il suo impegno, la sua passione e l’amore per l’Italia”.

La reazione del movimento 5 stelle

Durissima la reazione del movimento 5 stelle. In una nota, i parlamentari delle commissioni trasporti di camera e senato, tra cui Antonino Iaria, Luciano Cantone, Roberto Traversi, Giorgio Fede, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Antonio Trevisi, hanno dichiarato: “con l’aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, il governo Meloni restaura perentoriamente la repubblica delle banane. una repubblica dove se tu frodi il fisco e vieni condannato in via definitiva, una volta passato a miglior vita ti intitolano persino un aeroporto internazionale. si tratta di una decisione non solo divisiva, che genera profondo disgusto tanto a noi quanto a milioni di italiani. Si tratta però anche di una figuraccia su scala mondiale e di un pessimo biglietto da visita per chiunque atterrerà nello scalo lombardo. Se ti fai beffe della legge, insomma, il centro-destra italiano ti erige a eroe. Ora ci aspettiamo di vedere piazzali intitolati a mafiosi, controviali dedicati ai corrotti e magari qualche statua innalzata per i grandi evasori. Siamo davvero alla frutta”.