L’aeroporto di Milano Malpensa è ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi: a stabilirlo è stata l’ordinanza di Enac che ha effetto immediato.

Aeroporto di Milano intitolato a Silvio Berlusconi

L’Ente nazionale per l’aviazione civile, oggi giovedì 11 luglio, ha informato i cittadini della decisione con il seguente testo:

“L’Aeroporto di Milano Malpensa è intitolato alla memoria del presidente Silvio Berlusconi, con la seguente denominazione: Aeroporto Internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi. La società di gestione SEA S.p.A. provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione”.

Per il Presidente della regione Attilio Fontana questo è un giusto tributo all’ex premier deceduto nel giugno 2023:

“Un riconoscimento che segue all’intitolazione a Berlusconi del Belvedere del 39 piano di Palazzo Lombardia, sede della giunta e luogo simbolo della nostra regione”.

Tuttavia, non la pensano tutti in questo modo: per il capogruppo del Pd Lombardia, Pierfrancesco Majorino, questa scelta non è opportuna perché Berlusconi è stato un uomo divisivo e una persona con una storia molto ambigua, in cui molti lombardi e italiani non si riconoscono.

Il potere della toponomastica sulla nostra storia

Come ribadito dalla scrittrice Deirdre Mask, i nomi delle strade, città o luoghi sono la nostra eredità culturale, ciò che decidiamo di tenere o buttare via del passato.

Le intitolazioni hanno il valore di orientare i cittadini a livello topografico, ma non sono innocui elementi urbani: hanno un forte potere simbolico e sono state e continuano ad essere frutto di processi decisionali legati alla legittimazione del passato e alla costruzione della memoria storica collettiva.

Tuttavia, quando si va in giro per strada ci si può imbattere in cartelli stradali curiosi e divertenti con nomi molto strani.

Le intitolazioni più strane a livello nazionale

In Italia ci sono tante stranezze topografiche, basta fare un tour per scoprire che agli italiani non manca la fantasia.

Tra i nomi di città, comuni o frazioni che possono incuriosire troviamo: Paperino una frazione di Prato, Femminacorta in provincia di Pistoia, Fiumelatte piccolo paesino di Como, Occhiobello, sulle rive del Po’ tra Veneto e Emilia Romagna.

Anche nella lista di strade si possono incontrare nomi insoliti: a Pistoia ci sono Via ammazzalamorte, Via dell’acqua matta o Via abbi pazienza, ma anche nella città eterna, a Roma, è possibile incontrare nomi ambigui come Via dei Tre Pupazzi o Largo del Pallaro, ma anche Via della Scrofa. Infine, ad Ancona Via vecchia del pinocchio, mentre a Comacchio Via fatti bello.