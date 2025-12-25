Recentemente, l’ambasciata russa in Italia ha manifestato forti preoccupazioni riguardo a un presunto fenomeno di ucrainizzazione della politica italiana. Questa dichiarazione è giunta in seguito a un evento tenutosi a Napoli, presso l’università Federico II, durante il quale si è svolta una conferenza intitolata ‘Russofilia, russofobia, verità’. La manifestazione ha attirato l’attenzione dei media e dei social network, generando un acceso dibattito sulle implicazioni di tali eventi.

Il contesto dell’evento napoletano

Il 22 dicembre, la conferenza organizzata dalla sezione locale dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani) ha visto la partecipazione di figure pubbliche come il professor Angelo d’Orsi e l’ex deputato del M5S Alessandro Di Battista. Durante l’evento, alcuni partecipanti hanno cercato di sollevare domande riguardanti la situazione in Ucraina, generando momenti di tensione. Secondo quanto riportato dall’agenzia russa TASS, i due relatori sarebbero stati oggetto di attacchi verbali da parte di gruppi di nazionalisti ucraini e attivisti italiani.

La reazione dell’ambasciata russa

In un comunicato, l’ambasciata ha definito l’accaduto un episodio inquietante di vessazioni e ha condannato l’atteggiamento di alcuni politici italiani, ritenuti responsabili di favorire tali comportamenti. La Russia ha evidenziato che il sostegno incondizionato ai gruppi ucraini potrebbe comportare l’importazione di pratiche e comportamenti considerati negativi, come intolleranza e radicalismo, elementi che avrebbero caratterizzato la vita pubblica in Ucraina dal 2014.

Le dichiarazioni politiche italiane

Le reazioni italiane non si sono fatte attendere. Carlo Calenda, leader del partito Azione, ha risposto con fermezza, definendo l’ambasciata russa rappresentante di un regime fascista e imperialista. Ha sottolineato la legittimità della contestazione pacifica avvenuta a Napoli, considerandola necessaria per affrontare le idee espresse dai relatori. Calenda ha dichiarato: “Voi li pagate e noi li contestiamo. Fatevene una ragione”.

La posizione di Matteo Hallissey

Matteo Hallissey, presidente di +Europa, ha rilasciato dichiarazioni critiche riguardo all’episodio. Ha messo in evidenza come le domande poste a D’Orsi riguardassero la sua recente visita a Mosca, dove aveva applaudito il presidente russo Vladimir Putin durante la cerimonia per i vent’anni di Russia Today. Hallissey ha sottolineato la mancanza di una genuina ricerca di libertà e democrazia in Italia, paragonando l’atteggiamento di alcuni a quello di regimi oppressivi.

Le implicazioni future

La questione dell’ucrainizzazione della politica italiana solleva interrogativi e preoccupazioni. L’ambasciata russa ha avvertito che questo fenomeno, se non contrastato, potrebbe portare a una crescente intolleranza e repressione del dissenso in Italia. Le autorità russe hanno espresso solidarietà a coloro che si sentono minacciati da tali sviluppi, sottolineando l’importanza di mantenere un dialogo costruttivo e pacifico.

Prospettive sul dibattito politico italiano

L’episodio di Napoli rappresenta un punto di svolta nel dibattito politico italiano, evidenziando le tensioni tra le diverse visioni riguardo alla politica estera e al ruolo dell’Italia nel contesto europeo. Mentre alcuni politici e attivisti affrontano la questione ucraina in modo diretto, altri esprimono preoccupazioni riguardo al possibile impatto del crescente sostegno per l’Ucraina sulla democrazia e la libertà in Italia. Le prossime settimane saranno cruciali per comprendere l’evoluzione di questa situazione.