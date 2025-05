Un ritorno atteso

La storica nave scuola Amerigo Vespucci torna a Napoli dopo tre anni, portando con sé un carico di storia e tradizione. Dal 13 al 16 maggio, il molo Beverello sarà il palcoscenico di un evento che celebra non solo la bellezza della nave, ma anche l’innovazione e la cultura italiana. Questo appuntamento fa parte del Tour Mediterraneo, un viaggio che ha preso avvio da Genova e che rappresenta la fase finale di un tour mondiale che ha toccato 30 paesi.

Un incontro di eccellenze

Prima di ormeggiare a Napoli, l’Amerigo Vespucci avrà l’onore di incontrare la nave Atlante, una delle più moderne navi della classe Vulcano, simbolo delle avanzate tecnologie militari italiane. Questo incontro non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per mostrare al pubblico le capacità della Marina Militare italiana, che continua a investire in innovazione e formazione.

Il Villaggio IN Italia

Durante la sua permanenza, l’Amerigo Vespucci sarà affiancata dal Villaggio IN Italia, un’iniziativa voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto e sostenuta da 12 ministeri. Questo villaggio rappresenta un’opportunità unica per i cittadini di immergersi nella cultura italiana, scoprendo la storia, la gastronomia e le innovazioni che rendono l’Italia un paese di eccellenza. Tra le attività in programma, ci sarà anche la visita a bordo della nave da parte di ospiti illustri, tra cui il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Eventi speciali e incontri

Il 15 maggio, il vincitore della sesta tappa del Giro d’Italia avrà l’opportunità di visitare la nave, accompagnato dal campione Vincenzo Nibali. Inoltre, l’evento “Vespucci incontra Mare Fuori” offrirà ai visitatori la possibilità di esplorare il set della popolare serie televisiva, prenotando gratuitamente sul sito ufficiale. Non mancheranno momenti di arte e cultura, con la presenza dell’artista contemporaneo Jago, che si racconterà in diretta streaming, portando un tocco di modernità a questo evento storico.

Un simbolo di unità e orgoglio

Il ritorno dell’Amerigo Vespucci a Napoli non è solo un evento navale, ma un simbolo di unità e orgoglio nazionale. La nave, conosciuta come la “nave più bella del mondo”, rappresenta l’arte della navigazione e la tradizione marittima italiana. La presenza della scultura “La David”, che ha accompagnato la nave durante il tour, sarà un ulteriore richiamo alla bellezza e alla creatività italiana, esponendosi in prossimità del veliero.