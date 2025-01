Il desiderio di avere un colorito dorato anche nei mesi invernali è molto diffuso, tanto che molte persone non resistono alla tentazione di fare una lampada abbronzante. Una giovane ragazza ha deciso di farlo, ma questa volta le cose non sono andate come previsto. Dopo 20 minuti sotto il lettino abbronzante, ha iniziato a vedere la pelle del viso staccarsi e, due giorni dopo, è apparsa su TikTok con il viso completamente ustionato.

Lampada abbronzante: il drammatico racconto su TikTok

Natalia Armstrong ha condiviso su TikTok le gravi conseguenze di una seduta di lampada abbronzante ‘al contrario’ durata 20 minuti. Due giorni dopo, la situazione è diventata drammatica e ha deciso di usare i social per mettere in guardia altre ragazze sull’uso di questo strumento.

La ragazza ha invitato gli altri a non prendere la situazione con leggerezza, come ha fatto lei. All’inizio del suo racconto, afferma di aver posizionato il viso nella zona dove solitamente si mettono i piedi, mentre le dita dei piedi erano sotto i tubi abbronzanti. Natalia ha scoperto solo in seguito che le luci UV nella zona dei piedi sono più intense rispetto a quelle della lampada abbronzante per il viso, ma il danno era ormai già compiuto.

Due giorni dopo, la pelle del suo viso ha iniziato a staccarsi. La ragazza ha raccontato sui social che la pelle era così tesa da non riuscire nemmeno a sorridere. Tuttavia, la situazione è peggiorata ulteriormente: anche le dita delle mani erano rosse e gonfie, tanto che ha dovuto tagliare diversi anelli.

Gli studi e i rischi legati alle lampade abbronzanti

I lettini abbronzanti sono spesso associati al rischio di cancro della pelle, tanto che in alcuni paesi, come il Brasile e l’Australia, sono stati addirittura vietati. L’International Agency for Research on Cancer (IARC) ha evidenziato prove concrete che dimostrano come l’uso di queste lampade abbronzanti possa provocare il melanoma, aumentando il rischio di sviluppare il cancro della pelle fino al 20%.