Landini: Governo deve convocare l'ad di Stellantis Tavares

Firenze, 22 apr. (askanews) – “C’è stato uno sciopero, c’è un tema che riguarda tutto il Paese e il settore dell’automotive e della mobilità. Noi stiamo chiedendo che il governo italiano faccia quello che stanno facendo gli altri governi nei Paesi in cui si producono auto, in Germania, in Francia, negli Usa, in Giappone, e cioè che venga convocato l’amministratore delegato di Stellantis”, Carlo Tavares. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di ‘Belle Ciao 2024’ a Firenze.

“E bisogna -ha aggiunto Landini- che in quella sede di fronte al Governo e alle organizzazioni sindacali si prendano quegli impegni che riguardano investimenti, prodotti, e si eviti un processo che rischia di mettere in discussione un pezzo consistente del settore manifatturiero del nostro Paese. C’è bisogno di investimenti pubblici e privati che vadano nella direzione di riqualificare il lavoro e i nostri sistemi produttivi”.