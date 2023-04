L’annuncio sul vaccino anti cancro lo ha dato Moderna e l’azienda farmaceutica già nota per la lotta al Covid spiega che quell’esperienza ha accelerato la ricerca. Si parla di un vaccino anti tumori, anti infarto ed anche contro le malattie autoimmuni. Quei preparati dovrebbero essere pronti entro il 2030. Una vera e propria rivoluzione nella medicina che, come scrive Il Messaggero, “permetterà di salvare milioni di vite grazie a vaccini personalizzati”.

L’annuncio sul vaccino anti cancro

A darlo è stata l’azienda Usa Moderna, stando a quanto ha riferito il Guardian. Il dato è che “l’esperienza maturata con il vaccini anti-Covid ha permesso agli studi sui vaccini anti-cancro di far accelerare la ricerca, tanto che l’equivalente di 15 anni di progressi sono stati raggiunti in soli 12-18 mesi”. A dirlo il dottor Paul Burton, direttore sanitario di Moderna, che ha spiegato anche come l’azienda potrà offrire questi vaccini in appena cinque anni.

“Sarà efficace e salverà milioni di vite”

“I vaccini che arriveranno saranno molto efficaci, e salveranno centinaia di migliaia se non milioni di vite. Credo che saremo in grado di offrire vaccini personalizzati anti-cancro contro numerosi diversi tipi di tumore alla popolazione mondiale”.