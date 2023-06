Home > Video > L'appello di Alessandra: "Aiutatemi a non morire sola" L'appello di Alessandra: "Aiutatemi a non morire sola"

"Non so se c'è qualcuno che mi sta guardando o ascoltando. Per favore, condividete il mio grido di aiuto, aiutatemi ad avere ancora tempo. Aiutatemi a non morire sola". Il drammatico appello di Alessandra Santoro (Tiktok @aiutatemistomorendosola), affetta da due malattie autoimmuni: la sindrome di Behçet e la spondilite anchilosante.